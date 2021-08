Bidenova popularita v USA je najnižšia od jeho nástupu do funkcie

Washington 18. augusta (TASR) - Popularita amerického prezidenta Joea Bidena klesla o sedem percentuálnych bodov a v súčasnosti je najnižšia od jeho nástupu do funkcie. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.



Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Ipsos vyjadrilo prezidentovi dôveru 46 percent dospelých Američanov. Ide o najhorší výsledok od januára, keď sa stal šéfom Bieleho domu.



Bidenova popularita klesla po tom, ako Taliban vstúpil do afganského hlavného mesta Kábul a "vymazal" dve desaťročia americkej vojenskej prítomnosti v krajine, napísala agentúra Reuters. Väčšina republikánskych, ale aj demokratických voličov však uviedla, že chaos v Afganistane je dôkazom toho, že USA sa mali stiahnuť z jeho územia už skôr.



Prieskum Ipsosu ďalej ukázal, že 75 percent Američanov podporuje rozhodnutie vyslať ďalších vojakov do Kábulu na zabezpečenie hladkého priebehu sťahovania zamestnancov americkej ambasády a afganských tlmočníkov.



Z prieskumu verejnej mienky vyplynulo aj to, že kroky amerického prezidenta Bidena sú v súčasnosti hodnotené menej pozitívne, než boli hodnotené kroky exprezidenta Georgea W. Busha, ktorý nariadil inváziu do Afganistanu a v konečnom dôsledku stál na počiatku "márneho úsilia amerických jednotiek v tejto krajine," napísala agentúra Reuters.



Zhruba 44 percent respondentov uviedlo, že si myslí, že Biden odviedol v Afganistane "dobrú prácu". Pre porovnanie, až 51 percent opýtaných ocenilo spôsob, akým viedli vojenské ťaženie v Afganistane jeho predchodcovia, bývalí prezidenti Donald Trump a Barack Obama.