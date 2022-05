Bidenová sa počas neohlásenej návštevy Ukrajiny stretla s O. Zelenskou

Na snímke prvá dáma USA Jill Bidenová a Olena Zelenská (vpravo), manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa pripájajú v škole k skupine detí pri výrobe medvedíkov z hodvábneho papiera, ktoré sa rozdávajú ako darčeky ku Dňu matiek, v ukrajinskom Užhorode 8. mája 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke prvá dáma USA Jill Bidenová (vľavo) objíma Olenu Zelenskú, manželku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas stretnutia pred školou, ktorá prijala vysídlených žiakov v ukrajinskom Užhorode 8. mája 2022. Foto: TASR/AP

Užhorod 8. mája (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Jill Bidenová v nedeľu neohlásene navštívila Ukrajinu, kde sa na Deň matiek stretla s prvou dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.Bidenová na Ukrajinu vycestovala zo Slovenska, kde navštívila hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom, odkiaľ autom odišla do ukrajinského mesta Užhorod. Prvá dáma USA strávila na Ukrajine asi dve hodiny a s Olenou Zelenskou sa stretla v budove miestnej školy." uviedla Bidenová.Prvé dámy sa stretli v budove školy, ktorá v súčasnosti poskytuje ubytovanie ľuďom utekajúcim pred vojnou, pričom pred príchodom novinárov prvé dámy sedeli a diskutovali pri jednom stole.Zelenská počas stretnutia poďakovala Bidenovej za jej "". "" vyhlásila Zelenská.Tá sa počas stretnutia s Bidenovou objavila na verejnosti vôbec prvýkrát odvtedy, čo ruské vojská 24. februára vpadli na Ukrajinu, uvádza AFP. Z bezpečnostných dôvodov sa totiž ukrajinská prvá dáma spolu so svojimi deťmi zdržiava na neznámom mieste.Bidenová a Zelenská sa po spoločnom stretnutí pripojili ku skupine detí, ktoré sú dočasne ubytované v škole, a vyrábali s nimi z papierových vreckoviek medveďov. Tí mali poslúžiť ako darček ku Dňu matiek.Bidenová sa ešte pred príchodom na hranicu s Ukrajinou stretla v doobedňajších hodinách v Košiciach s dobrovoľníkmi a utečencami v krízovom centre pri autobusovej stanici. Navštívila tiež mamičky a deti z Ukrajiny na základnej škole na Tomášikovej ulici v Košiciach. V pondelok 9. mája sa Bidenovú zase v Bratislave stretne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.