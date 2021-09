Bidenova vláda plánuje znížiť emisie v leteckom priemysle

New York 10. septembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok predstavila opatrenia, ktoré majú za cieľ znížiť do roku 2030 emisie v leteckom priemysle o 20 percent. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden vo štvrtok podnikol kroky zamerané na zosúladenie inovácií a postupu vlády, výrobcov lietadiel, leteckých spoločností, výrobcov pohonných hmôt, letísk a mimovládnych organizácií s cieľom podporiť používanie čistejších a udržateľných palív, uviedol vo štvrtok Biely dom v tlačovej správe.



Tieto kroky Spojeným štátom pomôžu pri napĺňaní klimatických cieľov, ktoré chce krajina dosiahnuť do roku 2030. Takisto sú nevyhnutné na možné dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov v leteckom priemysle do roku 2050.



Opatrenia zahŕňajú okrem iného daňové úľavy pre výrobcov palív, ktorí dosiahnu zníženie emisií. Vláda takisto pripravuje finančnú podporu vo výške približne 4,3 miliardy dolárov na vývoj nových palív.



Letecký priemysel podľa Bieleho domu zodpovedá za 11 percent všetkých emisií v dopravnom priemysle USA, pripomína AFP.