Bidenova vláda vyzýva Ukrajinu, aby na front povolávala už 18-ročných

Washington 27. novembra (TASR) - Končiaca administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vyzýva Ukrajinu, aby urýchlene zmenila branný zákon a doplnila stavy svojich ozbrojených síl povolaním väčšieho množstva vojakov, a to aj znížením odvodového veku z 25 na 18 rokov. Pre agentúru AP to v stredu povedal nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA, píše TASR.



Ukrajina už dlhšie čelí nedostatku ľudskej sily na bojisku vo vojne s Ruskom. Washington od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytol Ukrajine vojenskú pomoc vo výške viac ako 56 miliárd dolárov. Očakáva sa, že USA ešte pred Bidenovým odchodom z funkcie o necelé dva mesiace pošlú Kyjevu ďalšiu mnohomiliardovú pomoc.



Biely dom však čoraz viac zdôrazňuje, že Ukrajina potrebné zbrane má a teraz musí výrazne zvýšiť počet svojich vojakov, ak chce obstáť v boji s Ruskom. Podobné výzvy adresovali ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému aj ďalšie západné štáty, uviedli pre AP nemenovaní európski predstavitelia.



Ukrajinci si podľa predstaviteľa Bidenovej administratívy myslia, že potrebujú približne 160.000 ďalších vojakov. Washington sa však domnieva, že ich bude treba na fronte výrazne viac. Odporúča teda Kyjevu prísnejšie postupovať voči dezertérom a mužom, ktorí sa odvodu vyhýbajú.



Zelenskyj v apríli podpísal zákony, na základe ktorých sa okrem iného znížil mobilizačný vek z 27 na 25 rokov. Tieto zákony tiež zrušili niektoré výnimky z odvodov a vytvorili online register brancov. Očakávalo sa, že na ich základe sa zvýši počet vojakov približne o 50.000, čo už vtedy bolo oveľa menej, než Zelenskyj označil za potrebné.



Odvody na Ukrajine sú citlivou záležitosťou počas celej vojny s Ruskom. Niektorí Ukrajinci vyjadrili obavy, že ďalšie zníženie mobilizačného veku a odchod mladých ľudí z práce na front by mohol značne uškodiť hospodárstvu krajiny.