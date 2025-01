Bidenovci po Trumpovej prísahe odcestovali do Kalifornie

Washington 20. januára (TASR) - Bývalý prezident Joe Biden s manželkou Jill po prísahe zvoleného prezidenta Donalda Trumpa opustili Kapitol a vrtuľníkom sa z Washingtonu presunuli na vojenskú základňu Andrews v štáte Maryland, odkiaľ sa potom vydali na cestu do Kalifornie. Informovala o tom americká spravodajská televízia CNN, píše TASR.



Odletu vrtuľníka s Bidenovcami na palube sa okrem Trumpa a staronovej prvej dámy Melanie prizeral aj nový viceprezident USA J.D. Vance s manželkou.



Podľa magazínu Politico Bidenovci sa prezidentským lietadlom presunú do Kalifornie, kde má v Santa Ynez v okrese Santa Barbara rezidenciu Bidenov priateľ a miliardár z Demokratickej strany Joe Kiani.



Politico pripomenul, že Biden naposledy cestoval do Santa Ynez po svojom prejave na zjazde Demokratickej strany v auguste 2024, kde sa oficiálne vzdal prezidentskej kandidatúry v prospech svojej viceprezidentky Kamaly Harrisovej.



Trump a krátko pred ním aj Vance v Kapitole zložili prísahu ako nový prezident a viceprezident USA. Kým Vance prisahal na Bibliu, ktorú mu dala jeho prababička, Trump použil rodinnú Bibliu, ale aj tú, na ktorú zložil sľub Abraham Lincoln pri inaugurácii v roku 1861.



Krátko pred svojím odchodom z Bieleho domu Biden udelil viacerým osobám "preventívnu milosť", ktorá by ich mala chrániť pred "trumpistami".



Milosť sa týka napr. generála Marka Milleyho, bývalého predsedu Zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl, bývalého poradcu administratív USA pre oblasť zdravotníctva a "tvár" boja proti chorobe COVID-19 Anthonyho Fauciho, ako aj členov komisie pre vyšetrovanie vpádu davu do budovy Kapitolu zo 6. januára 2021.



Po tom, ako Biden v decembri 2024 omilostil svojho syna Huntera, v pondelok udelil milosť aj svojmu bratovi Jamesovi a jeho manželke Sare; svojej sestre Valerie a jej manželovi Johnovi Owensovi; a svojmu bratovi Francisovi.



Biden argumentoval, že jeho rodina bola "vystavovaná neutíchajúcim útokom a vyhrážkam, motivovaným výlučne túžbou ublížiť" jemu osobne. "Bohužiaľ, nemám dôvod veriť, že tieto útoky skončia," vysvetlil Biden.