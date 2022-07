Bidenovci v Bielom dome privítali prvú dámu Ukrajiny Olenu Zelenskú

Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská (vpravo) a prvá dáma USA Jill Bidenová (druhá zľava) počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone v utorok 19. júla 2022. Foto: TASR/AP

Washington 19. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden so svojou manželkou Jill Bidenovou v utorok privítali v Bielom dome prvú dámu Ukrajiny Olenu Zelenskú. TASR správu prevzala z britského denníka The Guardian.Biely dom uviedol, že Bidenová a Zelenská. Prvé dámy tiež hovorili o spôsoboch, ako voči Rusku vyvodiť zodpovednosť za vojnové zločiny, píše sa podľa The Guardian vo vyhlásení.Zelenská sa po rozhovore s Bidenovou stretne s druhým džentlmenom Spojených štátov Douglasom Emhoffom (manžel viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej), americkou veľvyslankyňou pri OSN Lindou ThomasovouGreenfieldovou a ďalšími americkými vládnymi predstaviteľmi, píše The Guardian.Prvá dáma Ukrajiny sa v pondelok strela so šéfom amerického rezortu diplomacie Antonym Blinkenom. V stredu vystúpi s prejavom pred členmi oboch komôr Kongresu Spojených štátov v Kapitole.