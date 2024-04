Bidenovci zverejnili daňové priznanie, zarobili vyše 600.000 dolárov

Washington 16. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden spolu s manželkou, prvou dámou Jill Bidenovou v pondelok zverejnili svoje daňové priznanie za rok 2023. Spolu zarobili približne 620.000 dolárov a na federálnych daniach z príjmu odviedli 146.629 dolárov, informuje agentúra AFP.



Cieľom tohto každoročného nepísaného zvyku je budovať dôveru a preukázať transparentnosť Bieleho domu. Často sa na ňom zúčastňujú aj iní politici a kandidáti. Bidenovci tak tento rok znovu pokračujú v tradícii, ktorú dočasne narušil bývalý prezident USA Donald Trump, keď odmietol zverejňovať svoje daňové priznania.



Bidenovci podľa daňového priznania zarobili vlani 619,976 dolárov, pričom väčšina z tejto sumy pochádzala z platu amerického prezidenta vo výške 400.000 dolárov.



Jill Bidenová zarobila 85.985 dolárov. Učí na Northern Virginia Community College a je prvou manželkou prezidenta pokračujúcou v platenom zamestnaní mimo Bieleho domu.



V roku 2022 sa príjmy prezidentského páru pohybovali vo výške približne 580.000 dolárov, rok predtým to bolo zhruba 610.000.



Okrem federálnych daní Biden uviedol, že zaplatil 30.908 dolárov na daniach z príjmu v štáte Delaware, zatiaľ čo Jill zaplatila 3.549 dolárov na daniach z príjmu vo Virgínii. Takmer 20.500 dolárov darovali charitatívnym organizáciám.



"Prezident Biden je presvedčený, že všetci predstavitelia Oválnej pracovne by mali byť voči Američanom otvorení a čestní a že dlhoročná tradícia každoročného zverejňovania daňových priznaní prezidenta by mala pokračovať bez prerušenia," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu. Biden svoje daňové priznania zverejňuje už 26 rokov.



Daňová transparentnosť prezidenta Bidena je v ostrom kontraste k Trumpovej ére. Až po dlhej právnej bitke demokratov v Kongrese sa podarilo zverejniť Trumpove daňové priznania za niekoľko rokov. Vyšlo tak najavo, že Trump neplatil takmer žiadne federálne dane z príjmov vzhľadom na straty v podnikaní.