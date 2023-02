Bidenove vyjadrenie o Si Ťin-pchingovi Čína skritizovala

Peking 9. februára (TASR) - Peking označil vo štvrtok za "mimoriadne nezodpovedné" vyjadrenie amerického prezidenta Joea Bidena, že jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching čelí "obrovským problémom". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Biden v rozhovore pre program NewsHour televízie PBS v stredu povedal, že Čínu pri konfrontácii Spojených štátov obmedzuje jej potreba chrániť medzinárodný obchod. Zároveň uviedol, že Si Ťin-pching je v nezávideniahodnej situácii aj pre problémy v čínskej ekonomike, ktorá nefunguje veľmi dobre.



"Myslíte si, že existuje nejaký svetový líder, ktorý by si vymenil miesto so Si Ťin-pchingom? Ja si nemyslím, že taký je," uviedol Biden.



"Takýto druh rétoriky zo Spojených štátov je mimoriadne nezodpovedný a je v rozpore so základnou diplomatickou etiketou," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Dodala, že Peking je "striktne proti tomu".



Čínsko-americké vzťahy sa nakrátko oteplili po novembrovom stretnutí Bidena a Si Ťin-pchinga na summite G20 v Indonézii. Napätie medzi oboma krajinami sa opäť vyostrilo, keď americká armáda počas víkendu zostrelila čínsky balón. Podľa Washingtonu bol využívaný na špionáž.



Mao vo štvrtok opäť zopakovala stanovisko Pekingu, že balón slúžil na civilné účely a tvrdenie USA o špionáži označila za súčasť "informačnej vojny proti Číne". "Medzinárodné spoločenstvo môže veľmi jasne vidieť, ktorá krajina je vo svete najväčšia v špionáži, monitorovaní a sledovaní," vyhlásila Mao.