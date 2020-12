Bidenovi gratuloval vodca republikánskej väčšiny v Senáte

Washington/Mexiko 15. decembra (TASR) - Vodca republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell v utorok zablahoželal Joeovi Bidenovi k zvoleniu za prezidenta USA. Informovala o tom agentúra AFP, čím podľa nej zasadil ranu všetkým pretrvávajúcim nádejam, že by Donald Trump mohol zvrátiť svoju volebnú porážku.



"Zbor voliteľov prehovoril," uviedol McConnell v prejave na pôde Senátu.



Tento vplyvný senátor zo štátu Kentucky zablahoželal aj kalifornskej senátorke Kamale Harrisovej k zvoleniu za viceprezidentku USA. V tejto súvislosti poznamenal, že Američania môžu byť hrdí na to, že Spojené štáty majú prvýkrát v tejto funkcii ženu.



Hlasovanie Zboru voliteľov, ktorý formálne volí prezidenta USA na základe výsledkov novembrových volieb, sa uskutočnilo v pondelok, pričom Bidenovi odovzdali 306 hlasov a jeho protikandidát Donald Trump dostal od hlasy 232 voliteľov. Biden potreboval na víťazstvo 270 hlasov.



Agentúra AFP poznamenala, že mnoho popredných zákonodarcov z radov Republikánskej strany doteraz odmietlo uznať Bidenovo víťazstvo. McConnellovo vyhlásenie je však jasným signálom pre Biely dom, že ďalšie snahy o spochybnenie výsledku prezidentských volieb sú márne.



Biden, ktorý v rokoch 2009 - 2017 zastával post viceprezidenta USA v administratíve Baracka Obamu, sa stal 46. americkým prezidentom. Jeho slávnostná inaugurácia sa uskutoční 20. januára 2021.



Predtým v utorok Bidenovi zablahoželal ruský prezident Vladimir Putin. Trumpovho najväčšieho spojenca, brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, tento krok ešte len čaká.



Medzičasom Bidenovi k víťazstvu vo voľbách gratuloval aj mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorým s tým - ako podotkla AFP - otáľal vyše mesiaca. López Obrador za to čelil kritike v situácii, keď Trump a jeho volebný štáb šírili ničím nepodložené tvrdenia o podvodoch počas prezidentských volieb v USA.



Samotný mexický prezident o sebe tvrdí, že aj on sám sa stal obeťou volebného podvodu, keď v rokoch 2006 a 2012 prehral v prezidentských voľbách. V súvislosti s voľbami v USA López Obrador trval na tom, že jeho omeškaná reakcia je motivovaná snahou "konať obozretne" a vyčkať na vyriešenie "všetkých právnych záležitostí" v USA.