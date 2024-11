Biden:Po rozsiahlom útoku na Ukrajinu je jej podpora ešte dôležitejšia

Washington 29. novembra (TASR) - Nedávny rozsiahly útok Ruska na Ukrajinu ukazuje "dôležitosť" podpory Kyjeva, uviedol vo štvrtok americký prezident Joe Biden. Zároveň vyjadril silnú podporu Ukrajine pred nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Tento útok je neprijateľný a slúži ako ďalšia pripomienka dôležitosti a naliehavosti podpory pre ukrajinský ľud proti ruskej agresii," ozrejmil Biden vo vyhlásení. Reagoval tak na štvrtkový úder Ruska, ktoré zaútočilo takmer 200 raketami a dronmi na energetickú sieť Ukrajiny. V dôsledku toho zostal vyše milión ľudí bez elektriny.



"V tento deň je môj odkaz pre Ukrajincov jasný, Spojené štáty stoja pri vás," dodal Biden, ktorý sa v posledných týždňoch svojho pôsobenia v Bielom dome snaží zintenzívniť podporu Kyjeva. Očakáva sa totiž, že Trump prinesie zmenu v politike voči Ukrajine, píše AFP.



Novozvolený prezident Trump prisľúbil rýchle ukončenie konfliktu sprostredkovaním dohody o prímerí medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Kritici však varovali, že Trump na to pravdepodobne využije tlak v rámci vojenskej pomoci USA. Mohol by tak prinútiť Kyjev prijať dohodu, pre ktorú stratí okupované územia, poprípade sa tiež vzdá možnosti vstúpiť do NATO.



Trump ešte v stredu oznámil, že za osobitného vyslanca USA pre Ukrajinu vymenuje generála Keitha Kellogga, spoluautora dokumentu vyzývajúceho Washington na využitie vojenskej pomoci ako prostriedku na presadenie mierových rokovaní.