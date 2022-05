Biden:Trumpovci sú najextrémnejšiou politickou skupinou v histórii USA

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu označil prívržencov svojho republikánskeho predchodcu Donalda Trumpa za najextrémnejšiu politickú organizáciu v dejinách USA. O pol roka sa v USA budú konať kongresové voľby, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Biden v súvislosti s kongresovými voľbami varoval, že Trumpovo hnutie Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť veľkou) predstavuje nebezpečenstvo pre americké hodnoty. "Táto skupina je naozaj najextrémnejšou politickou organizáciou v americkej histórii, v nedávnej americkej histórii," povedal Biden.



Šéf Bieleho domu, ktorý je z Demokratickej strany, kritizoval hospodársku politiku republikánov, ktorá podľa neho uprednostňuje bohatých – na rozdiel od jeho vlastnej politiky, o ktorej hovorí ako zameranej na pracujúcu triedu. Práve hospodárska politika bude pravdepodobne zohrávať dôležitú úlohu pred nadchádzajúcimi voľbami, vysvetľuje AFP.



Biden začal svoje funkčné obdobie z veľkej časti snahou vyhýbať sa zmienkam o Trumpovi, ten však naďalej tvrdí, že prezidentské voľby v roku 2020 v skutočnosti vyhral on a Biden je v Bielom dome podvodom. Trump na seba v súčasnosti púta pozornosť aj verejnou podporou víťazných kandidátov v republikánskych primárkach do kongresových volieb a naznačuje, že v roku 2024 bude opäť kandidovať na prezidenta.