Biden: Pásmu Gazy by mala vládnuť palestínska samospráva

Washington 19. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že po skončení vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas by sa malo zjednotiť Pásmo Gazy a západný brehu Jordánu pod vládu obnovenej palestínskej samosprávy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"V rámci nášho úsilia o mier by sa (Pásmo) Gazy a západný breh Jordánu mali zjednotiť pod jednotnou správnou štruktúrou, v konečnom dôsledku pod obnovenou palestínskou samosprávou, keďže všetci pracujeme na riešení založenom na existencii dvoch štátov," napísal Biden v komentári, ktorý zverejnil denník The Washington Post.



Podľa neho nesmie dôjsť "k násilnému vysídleniu Palestínčanov, k opätovnej okupácii, k obliehaniu či blokáde a k zmenšeniu (palestínskeho) územia".



"Jediným spôsobom, ako zaistiť dlhodobú bezpečnosť Izraelčanov aj Palestínčanov, je dvojštátne riešenie (konfliktu). Hoci sa teraz môže zdať, že takáto budúcnosť nikdy nebola vzdialenejšia, súčasná kríza ukázala, že je to nevyhnutnejšie ako kedykoľvek predtým," dodal Biden.



Zároveň pohrozil, že USA sú pripravené prijať vlastné opatrenia vrátane zákazu vydávania víz "extrémistom", ktorí páchajú násilie voči Palestínčanom na západnom brehu Jordánu.



"Dôrazne som izraelským predstaviteľom povedal, že extrémistické násilie voči Palestínčanom na Západnom brehu musí prestať a že tí, ktorí sa ho dopúšťajú, musia zaň niesť zodpovednosť," napísal americký prezident.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Bidenov plán neodmietol, ale povedal, že Palestínska samospráva vo svojej súčasnej podobe "nie je schopná prijať zodpovednosť za Pásmo Gazy".



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás podľa Netanjahua neodsúdil útok Hamasu na Izrael a jeho ministri útok zo 7. októbra, naopak, oslavujú. "Nemôžeme mať v Pásme Gazy civilnú správu, ktorá podporuje teror, podnecuje ho, platí a učí ho," vyhlásil izraelský premiér na tlačovej konferencii.



Abbás (88) medzičasom apeloval na Bidena, aby využil svoj "významný vplyv" na Izrael a "okamžite zasiahol a zastavil túto humanitárnu katastrofu, túto genocídu" proti Palestínčanom.