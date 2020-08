Bielorusi žiadajú o podporu v protestoch Elona Muska

Na archívnej snímke policajt zatýka demonštranta počas protestu proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskej metropole Minsk v nedeľu 9. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Minsk 13. augusta (TASR) - Zakladateľ spoločností Tesla a SpaceX Elon Musk je pripravený pomôcť Bielorusom, ktorí po nedávnych prezidentských voľbách vyšli do ulíc, aby sa domáhali spravodlivosti a transparentnosti. Musk tak reagoval na odkazy na sociálnych sieťach, v ktorých občania Bieloruska, ale aj s nimi solidárni ľudia z iných krajín apelujú na známe osobnosti, aby podporili protesty proti Alexandrovi Lukašenkovi, vyhlásenému za víťaza nedeľňajších prezidentských volieb.Musk na takúto žiadosť a správu o protestoch a ich násilnom potláčaní reagoval vetami: "".Používatelia internetu tiež Muskovi navrhli, aby Bielorusom vyjadril verejnú podporu, ako to urobil Jared Leto, americký herec a frontman americkej rockovej skupiny Thirty Seconds to Mars, ktorý na svojom konte na Instagrame zverejnil fotografie z protestov v Bielorusku s titulkom "".Iní ho prosili, aby zaistil Bielorusom pripojenie na internet cez družice. Bieloruské úrady totiž v deň volieb (9. augusta) i v nasledujúcich dňoch výrazne obmedzili prístup na internet. Niektoré weby boli úplne nedostupné a aj v stredu, najmä tie spravodajské, mali výpadky.Známy bieloruský komunikačný kanál Čaj s malinnavym varennem (Čaj s malinovým sirupom) Muskovi navrhol, aby Lukašenka požiadal, nech mu vráti darovaný automobil Tesla.Lukašenko totiž v septembri roku 2019 pri návšteve jednej zo škôl v Minsku tamojším študentom prezradil, že mu Musk dal do daru elektrické auto Tesla. Prezident sa študentom pochválil, že auto občas skúša.Spravodajský portál Meduza.io však konštatoval, že Lukašenkovi nie je čo zobrať, pretože Musk tvrdí, že mu nič nedaroval.