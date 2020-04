Bielorusi obmedzili sociálne kontakty, vláda s nariadením mešká

Minsk 1. apríla (TASR) - Prístup vlády v Minsku k šíriacej sa epidémii nového koronavírusu má v Bielorusku za následok, že mnohí ľudia z vlastnej iniciatívy obmedzili svoje spoločenské kontakty.



Na základe rozhodnutia majiteľov sú zavreté aj viaceré kiná, kaviarne a reštaurácie a časť škôl po porade s rodičmi prešla na dištančné vzdelávanie. Počet cestujúcich v metre v hlavnom meste Minsk klesol o štvrtinu, uviedla v stredu agentúra Reuters.



"Dnes je v Bielorusku paradoxná situácia, v ktorej spoločnosť robí mnohonásobne viac než úrady," povedal pre Reuters Andrej Dmitrijev, vedúci predstaviteľ proopozičného združenia Hovor pravdu, ktoré požaduje väčšiu otvorenosť úradov voči občanom.



Podľa neho "spoločnosť dnes štátu neverí. Úplný nedostatok informácií ľudí motivuje k činu," dodal.



Reuters v tejto súvislosti ako príklad uviedol, že súkromná škola Stembridge School v Minsku prešla minulý týždeň na dištančné vzdelávanie po tom, čo túto myšlienku podporila väčšina rodičov.



"Monitorovali sme situáciu vo svete a vyšlo nám, že zodpovednejšie by bolo zorganizovať dištančné vzdelávanie," uviedla učiteľka Jevgenija Guščinová. "Ak si mám vybrať medzi ohrozením zdravia a rizikom nedostatočného vzdelania, vyberiem si zdravie," vysvetlila.



Mnohé vzdelávacie inštitúcie v Bielorusku sú však naďalej otvorené. Rodičia detí z jednej materskej školy uviedli, že "nemajú na výber, pretože musia ísť do práce". Otec Stepan pre Reuters dodal, že "v materskej škole nie sú žiadne prípady infekcie. Držíme si palce, aby to vydržalo".



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko nateraz skôr bagatelizuje pandémiu nového druhu koronavírusu a v médiách sa chváli, že stále hrá hokej a prijíma návštevy. Tvrdí pritom, že "lepšie je zomrieť, než žiť zrazený na kolená."



V uplynulých dňoch Lukašenko zaujal svojimi návodmi na riešenie epidemiologickej situácie - vyhlásil napríklad, že koronavírus lieči vodka a sauna. Krajiny, ktoré v snahe pribrzdiť šírenie koronavírusu obmedzili pohyb svojich občanov mimo ich domova, Lukašenko kritizoval s tým, že vyvolávajú psychózu. Varoval tiež, že panika môže byť ničivejšia než samotná nákaza.



Lukašenko zároveň Bielorusom odporučil, aby zachovali pokoj a pracovali napríklad na poli. "Traktor vylieči každého. Polia vyliečia všetkých," povedal 65-ročný prezident.



Lukašenko tiež uviedol, že "prílišná karanténa" nefunguje, prisľúbil však, že bieloruské úrady budú testovať každého, kto prišiel do kontaktu s nakazeným..



Podľa Reuters sa koronavírusu neboja ani mnohí Lukašenkovi podporovatelia. "My sa nebojíme, pretože sme všetci nasiaknutí chľastom," objasnil Lukašenkov fanúšik Jevgenij.