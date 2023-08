Bielorusi registrovali Vagnerovcov ako eseročku so vzdelávacími cieľmi

Minsk 17. augusta (TASR) — Žoldnierska Vagnerova skupina bola v Bielorusku zaregistrovaná ako spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa má zaoberať "vzdelávacími aktivitami". Informovala o tom v stredu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na údaje z registra právnických a fyzických osôb bieloruského ministerstva spravodlivosti.



Bieloruský web Zerkalo okrem toho napísal, že Vagnerovu skupinu so základným imaním 200 bieloruských rubľov (72,50 eura) zaregistrovali 4. augusta úrady okresu Asipovičy.



Organizácia ako právnický subjekt sídli v bieloruskej obci Ceľ, kde sa nachádza poľný tábor Vagnerovej skupiny a kam sa časť žoldnierov presunula po svojej vzbure proti ruskému vojenskému vedeniu.



Podľa registra sú hlavným a jediným predmetom činnosti Vagnerovej skupiny "iné druhy vzdelávania". Do tejto podskupiny podľa úradnej špecifikácie patria školiace strediská s rôznymi kurzami: na zvýšenie odbornosti, výučbu cudzích jazykov, nadobudnutie počítačových zručností, kurzy prežitia, výučba náboženstva, nácvik vystupovania na verejnosti či tréning techniky rýchleho čítania.



Časť žoldnierov Vagnerovej skupiny sa po júnovom pokuse o vzburu iniciovanú Jevgenijom Prigožinom presunula do Bieloruska, kde sa podľa tamojšieho ministerstva obrany podieľajú na výcviku bieloruskej armády.



Podľa monitorovacej skupiny Belaruski hajun sa na území Bieloruska môže nachádzať približne 4500 vagnerovských žoldnierov. Člen rady veliteľov Vagnerovej skupiny s prezývkou Marx pred časom informoval, že do Bieloruska príde celkovo až 10.000 žoldnierov.



V súčasnosti je podľa RFE/RL nejasné, či vagnerovci majú v úmysle zostať v Bielorusku, vrátiť sa do Ruska, alebo sa rozdelia medzi tieto dve krajiny a africký kontinent.



Nejasný je aj osud samotného Prigožina: Odkedy sa po vzbure objavil v Rusku, zrejme pendluje medzi oboma krajinami.



Vagnerovci zohrali kľúčovú úlohu pri ruskej invázii na Ukrajinu, keď po takmer desiatich mesiacoch intenzívnych bojov pomohli dobyť hlavné časti mesta Bachmut. Prigožin uviedol, že počas bachmutskej operácie prišiel o 20.000 mužov.