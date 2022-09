Bielorusi spustili vojenské cvičenie pri poľských a ruských hraniciach

Minsk 8. septembra (TASR) - Bielorusko začalo vojenské cvičenie v metropole Minsk, vo Vitebskej oblasti na severovýchde krajiny a v meste Brest, ktoré sa nachádza pri hraniciach s Poľskom. Vo štvrtok to oznámilo bieloruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Manévre, ktoré majú trvať do 14. septembra, sú zamerané na precvičenie "oslobodenia územia dočasne zabratého nepriateľom" a znovuovládnutie pohraničných regiónov, uviedol bieloruský rezort obrany.



Úroveň vojakov a vojenskej techniky zapojených do cvičenia si podľa bieloruského ministerstva nevyžadovala, aby o nich na základe smerníc Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) podávalo oznámenie.



Bielorusko ako blízky spojenec Moskvy je jedinou európskou krajinou, ktorá podporila ruskú inváziu na Ukrajinu. Umožnilo tiež vstup ruských jednotiek na ukrajinské územie cez svoje hranice a v prvých týždňoch invázie im poskytovalo aj logistickú podporu.