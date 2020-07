Bielorusi vyvíjajú IT platformu na boj proti volebným podvodom

Minsk 20. júla (TASR) - Viac ako 200 Bielorusov žijúcich v rôznych krajinách pracuje v súčasnosti na vývoji počítačovej platformy, s ktorej pomocou majú "alternatívni" kandidáti v úmysle bojovať proti možnému porušovaniu zákona počas blížiacich sa prezidentských volieb v Bielorusku.



Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.by, podľa ktorej sa do projektu zapojili mladí bieloruskí IT špecialisti žijúci nielen v Bielorusku, ale aj na Ukrajine, v Česku, Nemecku a ďalších krajinách.



Veranika Capkalová, manželka potenciálne silného kandidáta Valeryja Capkalu - bývalého veľvyslanca vo Washingtone -, ktorého ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako kandidáta prezidentských volieb, v nedeľu vyjadrila presvedčenie, že tento projekt "skupiny talentovanej mládeže... prinesie riešenie, ktoré pomôže minimalizovať podvody v nadchádzajúcich voľbách."



Capkalová vystúpila na prvom verejnom zhromaždení bieloruskej prezidentskej kandidátky Sviatlany Cichanovskej, ktorý sa konal v nedeľu v meste Dzeržinsk v Minskej oblasti.



Spravodajský portál TUT.by pripomenul, že minulý týždeň došlo k spojeniu volebných štábov Sviatlany Cichanovskej, Valeryja Cepkala a tiež nezaregistrovaného kandidáta Viktara Babaryku. Aktivity týchto štábov sú zamerané na podporu Cichanovskej.



Cichanovská vo svojom prejave v Dzeržinsku vyzvala Bielorusov, aby sa zúčastnili na prezidentských voľbách 9. augusta. "Spojili sme sily, aby sme vyhrali. To však nestačí. Musíme spojiť úsilie všetkých Bielorusov, všetkých obyvateľov našej krajiny," apelovala.



Zároveň zdôraznila, že spojené volebné štáby žiadajú prepustenie všetkých politických väzňov vrátane jej manžela, blogera a aktivistu Siarheja Cichanovského, ktorému úrady kandidatúru zamietli.



Prezidentské voľby sa budú v Bielorusku konať 9. augusta. Ústredná volebná komisia ako kandidátov zaregistrovala piatich uchádzačov.



Okrem Cichanovskej a súčasného prezidenta Alexandra Lukašenka sú to aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.