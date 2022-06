Bieloruská armáda údajne zintenzívnila povolávanie brancov

Minsk 30. júna (TASR) - Bielorusko začalo podľa správ nezávislých médií vo väčšej miere vydávať povolávacie rozkazy. Ukrajinský generálny štáb v tejto súvislosti hovorí o "skrytej mobilizácii", napísala vo štvrtok agentúra DPA.



Vojna na Ukrajine trvá už viac než štyri mesiace, pričom sa opakovane objavujú obavy, že by sa bieloruská armáda mohla priamo zapojiť do konfliktu na strane Ruska.



Opozičné bieloruské online noviny Zerkalo uvádzajú, že obyvatelia Homeľskej oblasti na juhu Bieloruska pri hraniciach s Ukrajinou už niekoľko dní hlásia zvyšujúci sa počet povolávacích rozkazov.



Príkaz nastúpiť do vojenského útvaru podľa portálu dostali aj osoby, ktoré boli predtým uznané za nespôsobilé vykonávať vojenskú službu. Za neuposlúchnutie rozkazu hrozia rôzne tresty.



Generálny štáb Ukrajiny uviedol, že "podľa dostupných informácií" budú v Bielorusku v najbližších týždňoch prebiehať cvičenia brancov odvedených na základe brannej povinnosti.



Bielorusko - blízky spojenec Moskvy - je jedinou európskou krajinou, ktorá podporila ruskú inváziu a umožnila vstup ruských jednotiek cez svoje hranice. Najmä v prvých týždňoch invázie, ktorá sa začala 24. februára, poskytol Minsk ruským silám logistickú podporu. Kyjev uplynulý víkend varoval pred snahou Moskvy zatiahnuť Bielorusko do vojny na Ukrajine. Z územia Bieloruska boli minulú sobotu vypálené rakety na severoukrajinskú Černihivskú oblasť.