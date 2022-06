Bieloruská armáda začala s nácvikom bojovej pripravenosti

Minsk 7. júna (TASR) - Bieloruské ozbrojené sily začali s nácvikom bojovej pripravenosti, oznámilo v utorok tamojšie ministerstvo obrany. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Cvičenia sa konajú po nábore nových brancov, ktorí absolvovali základný výcvik. Na manévroch sa podľa ministerstva zúčastňujú všetky súčasti armády vrátane veliacich zložiek. Absolvovať majú nácvik prechodu z mierových do vojnových podmienok.



Bieloruský rezort obrany uviedol, že cvičenia prebiehajú v súlade s harmonogramom výcviku armády pre aktuálny rok.



Bielorusko je blízkym spojencom Ruska, do vojny na Ukrajine sa však dosiaľ priamo (vyslaním vojakov) nezapojilo. Kyjev sa však obáva, že by k tomu mohlo ešte dôjsť.



Pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára sa v Bielorusku sústredfilo - oficiálne na spoločné cvičenia s Ruskom - veľké množstvo ruských vojakov. Tieto ruské jednotky sa po spustení invázie z Bieloruska presunuli na Ukrajinu, kde sa podieľali na neúspešnom pokuse o dobytie metropoly Kyjev, ležiacej relatívne blízko bieloruských hraníc, pripomína denník The Guardian.