Bieloruská atlétka odletí do Varšavy v stredu, žiada vyšetrenie

Moskva 3. augusta (TASR) - Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská, ktorej Poľsko udelilo humanitárne vízum, odcestuje do Varšavy v stredu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na jej podporovateľov.



"Z Tokia odletí 4. augusta priamym letom do Varšavy," povedal predseda Bieloruskej nadácie športovej solidarity Aľaxandr Opejkin. Dodal, že atlétka "prijala ponuku medzinárodnej pomoci poľského ministerstva zahraničných vecí a dnes (v utorok) dostala poľské vízum". Jeho nadácia šprintérke následne pomohla so zaobstaraním letenky do poľskej metropoly.



Športovkyňu chcelo v nedeľu vedenie bieloruského olympijského tímu bez jej súhlasu poslať domov, pretože na sociálnych sieťach kritizovala svoj národný tím. Cimanovská sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska.



V pondelok mala totiž štartovať v ženskom behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu 4x400 metrov, hoci v tejto disciplíne dosiaľ nesúťažila.



Medzinárodný olympijský výbor medzičasom otvoril vyšetrovanie incidentu.



Vo videorozhovore pre agentúru AP 24-ročná Cimanovská vyzvala na vyšetrenie a "prípadné prijatie sankcií voči hlavnému trénerovi, ktorý... ma pripravil o právo súťažiť na olympijských hrách". Športovkyňa žiada preskúmanie, kto vydal pokyn, že súťažiť nebude.



Uviedla tiež, že dúfa v pokračovanie svojej kariéry, avšak nateraz je pre ňu bezpečnosť prvoradá. "Teraz sa chcem len bezpečne vrátiť do Európy... stretnúť sa s ľuďmi, ktorí mi pomáhajú a rozhodnúť sa, čo ďalej," uviedla. Povedala tiež, že predstavitelia v Minsku "jasne ukázali, že po návrate domov budem rozhodne čeliť istej forme trestu". Podľa jej názoru by ju okrem iného vylúčili z národného tímu.