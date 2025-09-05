< sekcia Zahraničie
Bieloruská KGB zadržala poľského rehoľníka pre podozrenie zo špionáže
Autor TASR
Varšava 5. septembra (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí označilo za provokáciu zadržanie poľského rehoľníka bieloruskou tajnou službou KGB. Bielorusko ho podozrieva zo špionáže. Podľa hovorcu diplomacie Pawla Wroňského podnikne poľská ambasáda v Minsku všetky kroky na pomoc zadržanému. Vedenie ministerstva zároveň pripravuje reakciu a oznámi ju v najbližších hodinách alebo dňoch. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálu Onet.
Štátna bieloruská televízia vo štvrtok informovala, že zadržaný 27-ročný Poliak pôvodom z Krakova údajne zbieral informácie o spoločných rusko-bieloruských vojenských manévroch Zapad. Začalo sa voči nemu preto trestné konanie pre podozrenie zo špionáže. Hovorca koordinátora poľských tajných služieb Jacek Dobrzyňski vyhlásil, že ide o provokáciu režimu Alexandra Lukašenka.
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki v televízii TVN24 odmietol, že zadržaný bol spolupracovníkom poľskej rozviedky. Zdôraznil, že zadržanie súvisí s pripravovanými manévrami Zapad, ktoré podľa neho majú otvorene protipoľský a anti-NATO charakter.
Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vo štvrtok večer uviedol, že má iba prvé informácie o prípade a nechce špekulovať. Pripomenul, že v bieloruských väzniciach sa nachádzajú aj ďalší Poliaci, medzi nimi aj novinár Andrzej Poczobut. Ubezpečil, že poľská vláda pripravuje reakciu a záležitosť nezostane bez odozvy.
Vojenské cvičenie Zapad-2025 bude 12. až 16. septembra. Podľa nemeckého generálneho inšpektora Bundeswehru Carstena Breuera sa na ňom má zúčastniť 13.000 vojakov na území Bieloruska a ďalších 30.000 v Rusku. Breuer uviedol, že neexistujú dôkazy, že by manévre mali slúžiť na prípravu útoku proti NATO, ale aliancia bude situáciu pozorne sledovať.
