Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Zahraničie

Bieloruská KGB zadržala poľského rehoľníka pre podozrenie zo špionáže

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Štátna bieloruská televízia informovala, že zadržaný 27-ročný Poliak pôvodom z Krakova údajne zbieral informácie o spoločných rusko-bieloruských vojenských manévroch Zapad.

Autor TASR
Varšava 5. septembra (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí označilo za provokáciu zadržanie poľského rehoľníka bieloruskou tajnou službou KGB. Bielorusko ho podozrieva zo špionáže. Podľa hovorcu diplomacie Pawla Wroňského podnikne poľská ambasáda v Minsku všetky kroky na pomoc zadržanému. Vedenie ministerstva zároveň pripravuje reakciu a oznámi ju v najbližších hodinách alebo dňoch. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálu Onet.

Štátna bieloruská televízia vo štvrtok informovala, že zadržaný 27-ročný Poliak pôvodom z Krakova údajne zbieral informácie o spoločných rusko-bieloruských vojenských manévroch Zapad. Začalo sa voči nemu preto trestné konanie pre podozrenie zo špionáže. Hovorca koordinátora poľských tajných služieb Jacek Dobrzyňski vyhlásil, že ide o provokáciu režimu Alexandra Lukašenka.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki v televízii TVN24 odmietol, že zadržaný bol spolupracovníkom poľskej rozviedky. Zdôraznil, že zadržanie súvisí s pripravovanými manévrami Zapad, ktoré podľa neho majú otvorene protipoľský a anti-NATO charakter.

Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vo štvrtok večer uviedol, že má iba prvé informácie o prípade a nechce špekulovať. Pripomenul, že v bieloruských väzniciach sa nachádzajú aj ďalší Poliaci, medzi nimi aj novinár Andrzej Poczobut. Ubezpečil, že poľská vláda pripravuje reakciu a záležitosť nezostane bez odozvy.

Vojenské cvičenie Zapad-2025 bude 12. až 16. septembra. Podľa nemeckého generálneho inšpektora Bundeswehru Carstena Breuera sa na ňom má zúčastniť 13.000 vojakov na území Bieloruska a ďalších 30.000 v Rusku. Breuer uviedol, že neexistujú dôkazy, že by manévre mali slúžiť na prípravu útoku proti NATO, ale aliancia bude situáciu pozorne sledovať.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP