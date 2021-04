Bieloruská KGB žiada USA o vydanie osôb podozrivých z prevratu

Minsk 30. apríla (TASR) – Bieloruský Výbor štátnej bezpečnosti (KGB) požiadal americké úrady o právnu pomoc pri vyšetrovaní údajného plánovaného pokusu o štátny prevrat v Bielorusku a vydanie osôb obvinených v tejto kauze. Ako v piatok uviedol predstaviteľ KGB Andrej Jaraš, podobné žiadosti Bielorusko zašle aj úradom v Litve a na Ukrajine. Informoval o tom spravodajský server TUT.by.



Jaraš súčasne zverejnil mená deviatich osôb podozrivých v kauze štátny prevrat. Štyria z nich sú momentálne vo vyšetrovacej väznici KGB. V prípade zvyšných piatich osôb KGB iniciuje ich vydanie z Litvy, USA a Ukrajiny.



Bieloruská opozícia tvrdenia o údajných prípravách atentátu na Lukašenka spochybnila. Exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská uviedla, že celá záležitosť môže byť len provokáciou ruských a bieloruských tajných služieb.



KGB vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že očakáva od amerických a ďalších zahraničných partnerov, že „pohotovo a komplexne preštudujú žiadosti (o vydanie podozrivých osôb), ako aj ich kladné vybavenie, aby v Bielorusku podľa zákona niesli zodpovednosť za svoje činy".



O tom, že v Bielorusku sa pripravoval prevrat, informoval Alexandr Lukašenko 17. apríla. Za jeho páchateľov označil politológa Aľaxandra Fiadutu, opozičného politika Ryhora Kastusiova a právnika Jurasa Ziankoviča, ktorí údajne plánovali pokus o atentát na Lukašenka a únos niektorého z jeho troch synov, ktorí majú 16, 41 a 45 rokov.



Lukašenko tvrdí, že v pláne bolo jeho fyzicky odstrániť a uniesť „jedného, dvoch (jeho) synov - ako sa podarí".



Po únose mali byť zadržiavaní v pivnici, ktorá bola vopred pripravená v Homeľskej oblasti. „Skupinu (sprisahancov) sme zadržali, ukázali nám miesto a povedali, ako to všetko naplánovali," vyhlásil Lukašenko.



Z organizovania pokusu o atentát Lukašenko obvinil americké spravodajské služby a vedenie USA. Podľa bieloruských vyšetrovateľov bol pokus o štátny prevrat financovaný zo zahraničia a sprisahanci boli v úzkom kontakte s teroristickými skupinami. Sprisahanci údajne pripravili najmenej tri rôzne plány, ako sa chopiť moci.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa Lukašenka diskutoval o tejto otázke s americkým prezidentom Joeom Bidenom, ale jasnú odpoveď nedostal.



Šéf bieloruskej KGB Ivan Cerceľ vo vysielaní televízie ONT uviedol, že členovia tejto zločineckej skupiny plánovali prevrat na „na leto tohto roku, jún alebo júl".



Ruská FSB potvrdila informácie bieloruskej KGB a uviedla, že sa zúčastnila na operácii na zadržanie Fiadutu a Ziankoviča v Moskve. Oboch ich odovzdala bieloruským úradom.



Podľa FSB pricestovali do Moskvy po konzultáciách v USA a Poľsku, kde sa stretli s „opozične zameranými generálmi bieloruských ozbrojených síl". Podľa FSB bola násilná zmena moci v Bielorusku naplánovaná na 9. mája.



Ministerstvo zahraničných vecí označilo za absolútne nepravdivé všetky tvrdenia, že za údajným pokusom o prevrat v Bielorusku je americká vláda.



Zadržané osoby podozrivé z prípravy štátneho prevratu v Bielorusku a atentátu na Lukašenka sa priznali k sprisahaniu v dokumente s názvom „Zabiť prezidenta", ktorý odvysielala v stredu 28. apríla bieloruská televízia. Hrozí im od osem do 12 rokov väzenia.