Bieloruská komisia: Lukašenko bude do dvoch mesiacov inaugurovaný

Minsk 19. augusta (TASR) - Bieloruská ústredná volebná komisia v stredu oznámila, že dlhoročný líder Alexandr Lukašenko bude do dvoch mesiacov inaugurovaný za prezidenta na nové funkčné obdobie, ale ešte nebol stanovený presný dátum. Informáciu priniesla tlačová agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.



Lukašenko čelí obrovskej vlne hnevu verejnosti, ktorá ho obviňuje zo sfalšovania výsledku prezidentských volieb z 9. augusta. Jeho odporcovia chcú, aby odstúpil a aby sa konali nové voľby.



Ústredná volebná komisia po voľbách oznámila, že oficiálne bol znovuzvolený Lukašenko so ziskom 80,1 percenta hlasov a jeho hlavná súperka, opozičná kandidátka Sviatlana Cichanovská, získala 10,12 percenta hlasov.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky protestujúcich a policajtov, okolo 6700 osôb bolo zadržaných a traja protestujúci zomreli.



Cichanovská, zvyšní kandidáti i Európska únia odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.



Predseda Európskej rady Charles Michel v stredu uviedol, že EÚ čoskoro zavedie "značné množstvo" sankcií voči Bielorusku z dôvodu zmanipulovania volieb a násilného potláčania protestov v krajine.



Európska únia je pripravená podporiť mierový prechod k demokracii v Bielorusku, uviedla v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"Stojíme pri občanoch Bieloruska, ktorí žiadajú základné slobody a demokraciu," napísala von der Leyenová na Twitteri.