Minsk 2. júna (TASR) - Najväčšia bieloruská letecká spoločnosť Belavia prišla o dve tretiny destinácií po tom, ako štáty Európskej únie uzatvorili svoj vzdušný priestor pre bieloruské aerolínie. V stredu o tom informovala agentúra Interfax.



Belavia tak musela pozastaviť lety až do 21 krajín, pričom lietať naďalej môže len do deviatich štátov: Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Izraela, Kazachstanu, Ruska, Spojených arabských emirátov, Turecka a Uzbekistanu.



"Belavia sa začala zotavovať z pandémie COVID-19 a otvárala nové linky. Vôbec sme neočakávali, že by sme sa spolu s našimi pasažiermi mohli ocitnúť v takejto situácii. Napriek tomu, že letecká spoločnosť nemala žiaden vplyv na vzniknutú situáciu, naši špecialisti teraz hľadajú nové destinácie a upravujú letecké trasy," napísala Belavia na sociálnej sieti Facebook.



Oddelenie leteckej dopravy na bieloruskom ministerstve dopravy v stredu oznámilo, že sa obráti na Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo (ICAO), aby posúdila zákonnosť krokov Ukrajiny a krajín EÚ, ktoré uzatvorili svoj vzdušný priestor pre bieloruské lietadlá.



Európska únia sa na minulotýždňovom summite rozhodla zakázať lety bieloruských aerolínií do EÚ a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu.