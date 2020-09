Bieloruská opozícia avizovala vznik novej politickej strany

Minsk 1. septembra (TASR) - Bieloruská opozičná politička Maryja Kalesnikavová ohlásila v pondelok plánované založenie novej politickej strany, ktorá sa bude v krajine usilovať o politické, sociálne a ekonomické reformy. Informovala o tom agentúra DPA.



Nová strana s názvom Vmeste (Spoločne) má byť platformou pre tých, ktorí hľadajú zmenu, povedala 38-ročná Kalesnikavová. Tá bola šéfkou volebnej kampane opozičného prezidentského kandidáta Viktora Babarika, ktorého ešte pred konaním volieb z 9. augusta uväznili. Kalesnikavová patrí medzi významných predstaviteľov hnutia proti súčasnej hlave štátu Alexandrovi Lukašenskovi.



"Počas posledných troch mesiacov sme dosiahli spoločne viac než za uplynulých 26 rokov. Spoločne sme bojovali a v boji za slobodu a za našu budúcnosť budeme pokračovať," povedala Kalesnikavová vo videu zverejnenom v pondelok večer na sociálnej sieti Telegram, v ktorom ohlásila vznik nového politického subjektu.



Video zachytáva aj vyjadrenie Babarika predtým než bol uväznený. Hovorí o tom, že najnaliehavejšou úlohou je v súčasnosti pripraviť zmeny v bieloruskej ústave.



Program strany zatiaľ nebol známy - jej predstavitelia musia najprv totiž požiadať o jej zaregistrovanie.



Nová strana nie je súčasťou Koordinačnej rady, ktorú založili pred dvoma týždňami predstavitelia bieloruskej občianskej spoločnosti s cieľom pripraviť prechod moci v krajine. Toto demokratické hnutie požaduje Lukašenkovu rezignáciu, prepustenie všetkých politických väzňov a slobodné a spravodlivé voľby.



Lukašenko (66) v pondelok uznal výzvy na možné zmeny v krajine, ako aj to, že súčasný politický systém má autoritársku povahu. Už skôr sa vyjadril, že je pripravený vzdať sa niektorých prezidentských právomoci, avšak iba na základe ústavnej reformy. Uviedol tiež, že nové voľby sa v Bielorusku budú môcť uskutočniť až po schválení novej ústavy.



"Lukašenko klame a manipuluje, ako to robí už 26 rokov," povedala v Minsku Kalesnikavová na margo jeho údajných ústupkov.



Politickí analytici neočakávajú, že by sa Lukašenko vzdal akýchkoľvek reálnych právomocí, poznamenala DPA.



V Bielorusku vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi bezprostredne po oznámení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých oficiálne zvíťazil Lukašenko so ziskom 80,1 percenta hlasov, čím si zabezpečil šieste funkčné obdobie v tomto úrade.



Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská, ktorá získala 10,12 percenta hlasov, i ďalší opoziční kandidáti výsledky odmietli. Neuznáva ich ani Európska únia.



Cichanovskej tím v pondelok oznámil, že plánuje apelovať na Bezpečnostnú radu OSN, ako aj na Radu Európy, aby v krajine pomohli s mierovým prechodom moci. Cichanovská vystúpi s prejavom na zasadnutí BR OSN 4. septembra a 8. septembra na pôde Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.