Bieloruská opozícia: Minsk sa podieľal na deportáciách detí z Ukrajiny

Amsterdam 23. mája (TASR) - Bieloruská vláda sa údajne podieľala na nezákonnej deportácii detí z Ruskom okupovaných území na Ukrajine. V utorňajšej predbežnej správe to uvádzajú lídri bieloruskej opozície žijúci v exile, informuje TASR citujúc zo správy agentúry Reuters.



Správu vypracovala skupina politických oponentov režimu prezidenta Alexandra Lukašenka nazývajúca sa Národná protikrízová správa (NAU). Do tzv. rekreačných táborov či sanatórií na území Bieloruska podľa nej už bolo prevezených 2150 ukrajinských detí vrátane sirôt vo veku od 6 do 15 rokov.



Tieto presuny boli podľa opozície nezákonné a v rozpore so Ženevskými dohovormi a štatútom Medzinárodného trestného súdu (ICC). Deti boli údajne autobusmi prevezené do Ruska a odtiaľ vlakom do Bieloruska.



"Lukašenko osobne nariadil presuny sirôt do Bieloruska," uvádza sa v správe, ktorá bieloruského prezidenta obviňuje z vojnových zločinov.



Lukašenkova kancelária sa k správe nevyjadrila. Na žiadosť Reuters o komentár bezprostredne nereagovala ani ukrajinská prokuratúra. Kyjev však vlani informoval, že došlo k prípadom nútených deportácií Ukrajincov do Ruska aj Bieloruska.



Yulia Ioffeová, odborníčka na práva detí z University College London (UCL), tvrdí, že ak by sa najnovšie obvinenia potvrdili, Bielorusko by "s veľkou pravdepodobnosťou" porušilo Dohovor o právach dieťaťa.



"Konanie Bieloruska môže predstavovať v súlade s Rímskym štatútom Medzinárodného trestného súdu aj zločin proti ľudskosti, a to deportáciu ako násilný presun obyvateľstva, za predpokladu, že existujú dostatočné dôkazy o tom, že násilné presuny sú rozsiahle či systematické," uviedla Ioffeová.



Bielorusko podľa nej v žiadnom prípade nemožno považovať za neutrálnu krajinu, do ktorej by mohli byť deti legálne premiestnené, keďže nič nenasvedčuje tomu, že by Ukrajina dala na takéto evakuácie súhlas.



Ukrajina tvrdí, že od začiatku invázie 24. februára 2022 bolo do Ruska z Ukrajiny nezákonne prevezených 20.000 detí a niektoré z nich boli dané na adopciu.



Za nútené deportácie detí z okupovaných častí Ukrajiny vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.