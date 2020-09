Bieloruská opozícia odsúdila postoj Moskvy, ktorá podporuje Lukašenka

Moskva 15. septembra (TASR) - Kremeľ v utorok vyhlásil, že pôžička vo výške 1,5 miliardy dolárov (približne 1,26 miliardy eur), ktorú Moskva ponúkla Bielorusku, nie je podmienená politicky, podmienky sú iba komerčné.



Agentúra AP uviedla, že podľa bieloruskej opozície sa Rusko takto snaží podporiť autoritatívneho prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý čelí už vyše mesiaca čelí mohutným protestom pre sporný výsledok prezidentských volieb.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že každá pôžička má obchodné podmienky a "o ďalších podmienkach nemôže byť ani reči".



Peskov sa na videobrífingu odmietol vyjadriť, či má Kremeľ plán pre prípad, že by sa Lukašenko neudržal pri moci. "Nešpekuloval by som o tejto téme," povedal novinárom.



Putin po voľbách - medzi prvými z mála - blahoželal Lukašenkovi k jeho znovuzvoleniu a sľúbil, že v prípade násilných protestov je pripravený vyslať do Bieloruska na pomoc ruské policajné zložky.



Koordinačná rada bieloruskej opozície kritizuje Rusko za túto podporu Lukašenka. Vo svojom vyhlásení Koordinačná rada varuje, že "podpora opatrení bieloruských orgánov činných v trestnom konaní zameraných na represie namiesto dialógu bude mať nepochybne vážny negatívny vplyv na bilaterálne vzťahy".



Bieloruský politik Pavel Latuška, bývalý minister kultúry a veľvyslanec vo Francúzsku, ktorý bol po vstupe do Koordinačnej rady nútený opustiť Bielorusko, podľa AP uviedol, že Kremeľ robí chybu tým, že sa pokúša podporiť Lukašenka.



"Je to nesprávna stratégia, ktorá ponúka odchádzajúcej vláde finančné záchranné lano, ktoré bude zbytočné," uviedol Latuška pre AP v telefonickom rozhovore z Poľska.



"Rusko ponúka Lukašenkovi peniaze, ale nemôže ich vložiť do každého bieloruského vrecka. Ekonomická situácia sa zhorší a nespokojnosť verejnosti bude iba narastať," domnieva sa Latuška, ktorý je presvedčený, že Kremeľ napriek terajšej podpore už možno začal za Lukašenka hľadať náhradu.



Väčšina pozorovateľov si myslí, že Rusko bude stáť pri Lukašenkovi, kým zaňho nájde životaschopnú náhradu, dodala AP.