Bieloruská opozícia označila brífing s Pratasevičom za divadlo

Bieloruský novinár Raman Pratasevič, ktorý bol zadržaný pri vynútenom prístátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, vystúpil v pondelok 14. júna 2021 v Minsku na tlačovej konferencii zvolanej bieloruským ministerstvom zahraničných vecí. Foto: TASR/AP

Bezpečnostná služba za pomoci psa kontroluje batožinu cestujúcich lietadla spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, v ktorom cestoval aj bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta Raman Pratasevič, na letisku v Minsku 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj: Väzneného Prataseviča priviedli na tlačovú konferenciu v Minsku



Moskva 14. júna (TASR) - Bieloruská opozícia označila za absurdné divadlo účasť väzobne stíhaného novinára Ramana Prataseviča na tlačovej konferencii, ktorá sa v pondelok konala v Minsku a predstavitelia bieloruského rezortu zahraničia sa na nej vyjadrili ku kauze nedávneho núdzového pristátia lietadla spoločnosti Ryanair.Pratasevič sa od svojho zadržania 23. mája objavil doteraz v dvoch kontroverzných videách, v ktorých sa priznal k údajnej trestnej činnosti. Opozícia i jeho rodina deklarovali, že šlo o priznania z donútenia.Na pondelkovej tlačovej konferencii, ktorú zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí, tento 26-ročný aktivista vyhlásil, že je zdravotne v poriadku. Uviedol tiež, že vo vyšetrovacom väzení nie je vystavený zlému zaobchádzaniu.Politológ Franak Viačorka, poradca exilovej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej, však vo svojom tvíte napísal, žeViačorka uviedol, že. Dodal, že nešlo ani o tlačovú konferenciu,Bieloruské médiá medzičasom kontaktovali Pratasevičovu advokátku Inesu Alenskú, ktorá o jeho účasti na tlačovej konferencii vôbec nebola informovaná.uviedla.Ako informoval portál Belaruspartisan.by, Prataseviča doviedli na tlačovú konferenciu tesne pred jej začiatkom. Podľa tohto portálu následne najmenej desať novinárov a diplomatov demonštratívne opustilo miestnosť, kde sa konala tlačová konferencia.Na margo Pratasevičovej prítomnosti na brífingu bieloruský minister zahraničných vecí Anatoľ Hlaz uviedol, žePratasevič je pritom zadržiavaný vo vyšetrovacej väznici bieloruskej KGB.Pratasevič bol spolu so svojou priateľkou zadržaný 23. mája, keď bieloruské úrady prinútili lietadlo spoločnosti Ryanair letiace z Atén do Varšavy, aby pristálo v Minsku. Tvrdili pritom, že dostali varovanie o bombe na palube lietadla. Toto podozrenie sa nepotvrdilo. Počas pristátia v Minsku však z lietadla vyviedli Prataseviča a jeho priateľku Sofiu Sapegovú a oboch ich zadržali na základe podozrenia z páchania trestnej činnosti na území Bieloruska.Incident s lietadlom a zadržanie novinára kritického k bieloruskému režimu spôsobil v zahraničí veľké rozhorčenie. Európska únia následne zaviedla voči bieloruským subjektom sankcie vrátane zmrazenia majetku a zákazu udelenia víz a vyzvala európskych dopravcov, aby nepoužívali bieloruský vzdušný priestor.Agentúra AFP však konštatovala, že dvaja vládni úradníci na pondelkovej tlačovej konferencii v Minsku zopakovali oficiálnu verziu bieloruského vedenia, že let spoločnosti Ryanair musel byť odklonený, pretože Minsk dostal správu o bombovej hrozbe od palestínskej skupiny Hamas.Hamas sa od tejto správy dištancoval a túto verziu ako vysvetlenie odmietlo aj niekoľko západných vodcov, vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá ju označila zaPo vlaňajšom spornom znovuzvolení Alexandra Lukašenka za prezidenta otriasli Bieloruskom mohutné protivládne protesty. Lukašenko reagoval tvrdými zákrokmi proti demonštrantom, z ktorých mnohí skončili vo väzení a mnohých ďalších donútil odísť do exilu.