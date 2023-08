Bieloruská opozícia plánovala vo Varšave ďalší postup

Varšava 6. augusta (TASR) - Predstavitelia bieloruskej exilovej opozície sa stretli v nedeľu vo Varšave. Účastníci schôdzky, ktorá sa konala pred tretím výročím sporných volieb v Bielorusku, diskutovali o ďalšom spoločnom postupe.



Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej sa na stretnutí hovorilo aj o možnom vydávaní alternatívnych bieloruských pasov.



Na schôdzke konanej v jednom z varšavských hotelov sa zúčastnilo niekoľko stoviek bieloruských aktivistov, zástupcov nezávislých médií a mimovládnych organizácií vrátane líderky exilovej opozície Sviatlany Cichanovskej.



Cichanovská vyzvala predstaviteľov bieloruskej opozície, aby sa zjednotili v spoločnom boji za vznik nového Bieloruska. Súčasťou týchto snách by malo byť aj vydávanie alternatívnych bieloruských pasov a bieloruská opozícia sa bude usilovať o to, aby pre takéto cestovné doklady získala medzinárodné uznanie.



"Kvôli politike (Lukašenkovho) režimu je dnes naše mierumilovné Bielorusko nazývané agresorskou krajinou a dostalo sa na rovnakú úroveň ako Rusko," vyhlásila Cichanovská na výročnom stretnutí bieloruskej opozície vo Varšave, ktoré sa vlani konalo v Litve.



Svojimi slovami odkazovala na skutočnosť, že Rusko využíva pri svojej pokračujúcej vojenskej agresií voči Ukrajine využíva aj územie Bieloruska.



Cichanovská podčiarkla aj dôležitosť organizovania aktivít na podporu divadla, vydávania kníh a vzdelávania v bieloruštine namiesto ruštiny. "To nám umožní zachovať si svoju identitu a odovzdať naše národné hodnoty novej generácii Bielorusov," uviedla.



Dlhoročný bieloruský líder Alexandr Lukašenko, ktorý je pri moci v tejto postsovietskej krajine už takmer tri desaťročia, zintenzívnil po svojom spornom znovuzvolení v roku 2020 represie voči svojim kritikom. Za pomoci Ruska sa mu vtedy podarilo potlačiť masové povolebné protesty, mnoho svojich odporcov uväznil alebo prinútil odísť do exilu. Západné krajiny zhodnotili voľby ako sfalšované a znovuzvolenie Lukašenka považujú za nelegitímne.



Od augusta 2022 vyvíja činnosť exilová bieloruská vláda pod vedením Cichanovskej, ktorá v zahraničí zriadila už viac ako dve desiatky alternatívnych ambasád a informačných centier.