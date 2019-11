Bieloruská opozícia postavila do volieb viac kandidátov

Minsk 15. novembra (TASR) - Občania Bieloruska majú už od utorka možnosť odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách, ktoré sa v krajine konajú túto nedeľu.



Možnosť predčasného hlasovania od 12. novembra využilo doteraz 19,43 percenta registrovaných voličov, informovala v piatok agentúra Interfax. Ide väčšinou o ľudí, ktorí v "hlavný" deň volieb nebudú v mieste trvalého bydliska, alebo chcú voliť v pokojnejšej atmosfére.



Na území Bieloruska majú voliči k dispozícii 5785 volebných miestností, v zahraničí ich otvorili 46.



Bieloruská ústredná volebná komisia informovala, že právo voliť v týchto voľbách má 6.880.605 voličov. Do zoznamov voličov je zaradených aj 3682 Bielorusov žijúcich v zahraničí.



O 110 poslaneckých mandátov dolnej komory bieloruského parlamentu má záujem viac ako 515 kandidátov.



Rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa-Rádio Sloboda (RFE/RL) vo svojej reportáži uviedla, že volebná komisia odmietla zaregistrovať vyše 150 potenciálnych kandidátov, medzi nimi je veľa zástupcov opozičných strán a hnutí. Odmietnuté boli aj dve poslankyne dosluhujúceho parlamentu — Anna Kanapacká a Aľona Anisimová.



Kanapacká bola vo voľbách v roku 2016 zvolená za poslankyňu ako kandidátka opozičnej Zjednotenej občianskej strany a Anisimová ako nezávislá s väzbami na opozíciu. Obe tieto političky sa stali prvými zástupcami opozície zvolenými do parlamentu od roku 1996.



Anisimová pre RFE/RL uviedla, že ich kandidatúry boli tentoraz odmietnuté pre údajné technické nezrovnalosti, čo však obe političky odmietajú a tvrdia, že všetky podpisy na podpisových hárkoch na svoju podporu, ktoré predložili volebnej komisii, sú pravé a platné.



Napriek vylúčeniu týchto dvoch poslankýň je počet zástupcov opozície medzi kandidátmi v porovnaní s rokom 2016 vysoký, konštatovala Alesia Rudniková, bieloruská novinárka a analytička žijúca vo Švédsku.



Rudniková vyslovila predpoklad, že tohtoročné parlamentné voľby na rozdiel od minulých budú pre autokratického bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka problematickejšie. Vzťahy Minska s Moskvou sú totiž od anexie Krymského polostrova Ruskom v roku 2014 pomerne komplikované, keďže Rusko tlačí Bielorusko do zintenzívnenia integrácie. Lukašenko sa pritom podľa RFE/RL súčasne snaží zapáčiť aj Európskej únii a USA, ale i Číne. Okrem toho kalkuluje aj v súvislosti s budúcoročnými prezidentskými voľbami.



Podľa Rudnikovej môže opozícia počítať so ziskom parlamentných mandátov, ale samotné voľby "ani zďaleka nebudú slobodné a spravodlivé".