Bieloruská opozícia spisuje knihu zločinov spáchaných policajtmi

Minsk 1. decembra (TASR) - Bieloruská opozícia plánuje vytvoriť jednotný register trestných činov, ktorých sa dopustili príslušníci bieloruských bezpečnostných zložiek, keď zasahovali proti demonštrantom protestujúcim od augusta proti sfalšovaniu výsledkov prezidentských volieb, ako aj proti zadržiavaniu politických väzňov a proti brutalite polície.



Opozícia oznámila, že bude požadovať medzinárodné trestné stíhanie a sankcie voči takýmto páchateľom.



Sviatlana Cichanovská, bývalá kandidátka prezidentských volieb v Bielorusku, v utorok vo videopríhovore z Vilniusu, kam sa po voľbách uchýlila, uviedla, že v registri - "knihe zločinov" - budú prípady porušenia zákona zaznamenané čo najpodrobnejšie.



Následne ich preveria právnici, ktorí potom celý spis pripravia na začatie trestného konania, a to na medzinárodnej úrovni, aj na súdoch "nového Bieloruska".



Cichanovská informovala, že už minulý týždeň bola podaná prvá trestná vec na súd s medzinárodnou jurisdikciou v Litve. Spresnila, že ide o prípad Maxima Horošina, majiteľa kvetinárstva, ktorý bol za to, že rozdával kvety protivládnym demonštrantom zadržaný, potom "mučený a nútený opustiť Bielorusko."



Bývalá kandidátka tiež zdôraznila, že ktokoľvek, kto sa zúčastnil na protiprávnom konaní proti demonštrantom, "môže napísať doznanie alebo svedčiť o zločinoch, ktoré sa stali pred jeho očami". Jeho identita by mala zostať utajená, uviedol Interfax s odvolaním sa na Cichanovskú.



Cichanovská sa uchádzala o post prezidentky Bieloruska po tom, ako ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať skupinu ľudí podporujúcich kandidatúru jej manžela Siarheja - známeho aktivistu a blogera, ktorý bol pred spustením predvolebnej kampane zadržaný a je naďalej vo vyšetrovacej väzbe.



Podľa oficiálne oznámených výsledkov volieb získala Cichanovská v prezidentských voľbách iba niečo cez desať percent hlasov a umiestnila sa na druhom mieste. Za víťaza bola vyhlásený Alexandr Lukašenko, ktorý post prezidenta v Bielorusku zastáva od roku 1994.



Od dňa volieb, 9. augusta, v Bielorusku pokračujú protesty proti ich oficiálnym výsledkom. Demonštranti ich neuznávajú a považujú ich za sfalšované. Podobný postoj zaujala aj EÚ, ktorá Lukašenka neuznáva ako legitímneho prezidenta. V súvislosti so zmanipulovanými voľbami a brutalitou voči demonštrantom i opozícii uvalili EÚ i USA na predstaviteľov bieloruského režimu sankcie.