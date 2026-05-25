Bieloruská opozičná líderka Cichanovská pricestovala do Kyjeva
Autor TASR
Kyjev 25. mája (TASR) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská pricestovala v pondelok do Kyjeva. Stretnúť by sa mala aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Podľa zdrojov portálu Ukrajinska pravda sa bieloruská opozičná líderka počas svojej návštevy stretne so Zelenským, ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom, vedením ukrajinského parlamentu či európskymi diplomatmi.
Návšteva Cichanovskej sa uskutočňuje po tom, čo Ukrajina oznámila, že pre hrozbu útokov z Bieloruska sprísňuje bezpečnostné opatrenia na svojej severnej hranici.
Kyjev tvrdí, že Rusko by mohlo využiť Bielorusko na spustenie novej ofenzívy zo severu, a to aj smerom k ukrajinskému hlavnému mestu. Bielorusko zohralo v roku 2022, keď Moskva začala inváziu na Ukrajinu, úlohu odrazového mostíka.
Cichanovská bola protikandidátkou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vo voľbách v roku 2020. Tamojšia opozícia tvrdí, že skutočným víťazom týchto volieb je práve ona.
Bieloruská vláda, ktorú vedie Lukašenko od roku 1994, protesty potlačila, pričom došlo k zadržaniu tisícok demonštrantov a ďalšie desaťtisíce odporov odišli od exilu.
Cichanovskej poradca Dzianis Kuchynski na sociálnej sieti X napísal, že návšteva je „symbolom solidarity... v spoločnom boji za slobodu a dôstojnosť“.
