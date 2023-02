Na vojenskom letisku v Mačuliščy poškodili výzvedné lietadlo

Londýn/Minsk 28. februára (TASR) - Bieloruská polícia vyhlásila pátranie po 29-ročnom mužovi z Krymu, ktorý je podozrivý zo spáchania závažnej trestnej činnosti pri obci Mačuliščy v Minskej oblasti.



Informovala o tom v utorok britská stanica BBC, ktorá súčasne pripomenula, že opozičné kanály v aplikácii Telegram v noci na pondelok uviedli, že na vojenskom letisku Mačuliščy, vzdialenom asi 20 kilometrov od Minska, bolo poškodené ruské výzvedné lietadlo A-50.



Z nezávislých zdrojov sa túto informáciu zatiaľ nepodarilo overiť, informuje TASR.



Podľa bieloruskej opozície šlo o diverznú akciu bieloruských partizánov, ktorá bola ich najúspešnejšou od začiatku roka 2022.



Franak Viačorka, poradca líderky opozície Sviatlany Cichanovskej, uviedol, že útok podnikli dvaja Bielorusi za pomoci dronov. Medzičasom už podľa neho opustili územie Bieloruska a sú v bezpečí.



O výbuchoch na letisku Mačuliščy, údajne spôsobených dronmi, písali aj viacerí ruskí provojnoví propagandisti.



Príslušné rezorty v Moskve a Minsku správy o výbuchoch nekomentovali.



Podľa pondelňajšieho vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova však Bielorusko poprelo, že by na letisku Mačuliščy došlo k výbuchom. Nateraz nie je známe, z akých zdrojov Peskov vychádzal.



Bieloruský proopozičný projekt Motolkoelp tvrdí, že poškodené lietadlo je modernizovanou verziou ruského lietadla AWACS A-50-A-50U s registračným číslom RF-50608, ktoré do Bieloruska priletelo 3. januára. Predtým toto lietadlo priletelo do Bieloruska údajne aj 24. februára 2022 - v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu.



Podľa údajov Britského medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) za rok 2021 malo ruské letectvo vo výzbroji len deväť lietadiel A-50, tzv. lietajúcich radarov, z ktorých štyri boli upravené na model U.



Bieloruskí aktivisti píšu, že Rusko má tri A-50 a šesť A-50U. MotolkoHelp uvádza, že náklady na jedno lietadlo A-50U sa odhadujú na 330 miliónov dolárov.



Bielorusko je jediným európskym spojencom Ruska vo vojne proti susednej Ukrajine. Minsk pred rokom na začiatku invázie umožnil Rusku, aby použilo bieloruské územie na vysielanie vojsk a odpaľovanie rakiet. Do bojov na Ukrajine sa však Minsk zatiaľ priamo nezapojil.



Podľa Kyjeva Rusko využíva na útoky voči Ukrajine aj bieloruské letiská. Rusko má v Bielorusku približne 10.000 vojakov a obe krajiny organizujú pravidelné spoločné vojenské cvičenia.



Kyjev v uplynulých mesiacoch vyjadril znepokojenie, že Bielorusko by sa mohlo zapojiť do vojny na strane Ruska. Lukašenko tvrdí, že bieloruskú armádu na Ukrajinu vyšle iba vtedy, ak by bolo napadnuté samotné Bielorusko.