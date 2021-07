Bieloruská prokuratúra chce vyhlásiť vlajku opozície za extrémistickú

Minsk 26. júla (TASR) - Generálna prokuratúra v Bielorusku pripravuje materiály, na ktorých základe by sa bielo-červeno-biela vlajka stala symbolom extrémizmu. Podľa agentúry Interfax o tom v pondelok informoval bieloruský prokurátor Andrej Šved.



Bielo-červeno-biela vlajka bola uznaná ako oficiálny symbol bieloruského hnutia za nezávislosť v roku 1917, potom sa v roku 1918 stala vlajkou nezávislej Bieloruskej ľudovej republiky.



Bielorusko sa k tejto vlajke vrátilo v roku 1991, keď sa okrem toho jej štátnym znakom stal historický symbol Pahoňa predstavujúci rytiera v brnení s taseným mečom cválajúceho na koni.



Od roku 1995 však Bielorusko používa modifikáciu svojej vlajky zo sovietskych čias. Vrátilo sa k nej na základe výsledkov referenda, ktoré sa konalo na návrh prezidenta Alexandra Lukašenka.



Lukašenkovské vedenie už celé roky spája bielo-červeno-biele farby s opozíciou. Vlani v decembri vládne úrady varovali, že tí bieloruskí občania, ktorí budú používať "neregistrované symboly", môžu byť podľa správneho práva potrestaní.



Za posledný necelý rok sa objavili desiatky prípadov, keď ľudí v Bielorusku zadržali za to, že mali vonku na sebe oblečenie či doplnky v červenej a bielej farbe, alebo za to, že si na okno či balkón svojho príbytku alebo auto vyvesili vlajky alebo stužky vo farbách opozície.



Bieloruská generálna prokuratúra už koncom januára oznámila zámer zhromaždiť súbor dokumentov na uznanie bielo-červeno-bielej vlajky a ďalších symbolov v týchto farbách za extrémistické. Prokuratúra argumentuje okrem iného aj tým, že počas druhej svetovej používali takéto bielo-červeno-biele symboly skupiny spolupracujúce s nacistami.



Prokuratúra začala v tejto veci konať aj na základe žiadosti skupiny asi 100 občanov, ktorí sa domáhali vyhlásenia bielo-červeno-bielej vlajky za extrémistický symbol. Opozícia vtedy iniciovala petičnú akciu proti takémuto zámeru.