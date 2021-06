Bieloruská prokuratúra navrhla pre Babaryku 15 rokov väzenia

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Minsk 22. júna (TASR) - Bieloruská prokuratúra žiada 15 rokov odňatia slobody pre bývalého bankára Viktara Babaryku, ktorý chcel vlani kandidovať v prezidentských voľbách proti Alexandrovi Lukašenkovi. Informovala o tom v utorok agentúra Interfax.Babaryka bol obvinený z prijatia úplatku v obzvlášť vysokej sume, z legalizácie finančných prostriedkov získaných nezákonným spôsobom a z vedenia zločineckej skupiny.Ľudskoprávne centrum Viasna spresnilo, že Babaryka, rešpektovaný bankár, nepriznáva vinu v žiadnom z bodov obvinenia. Tvrdí, že stíhanie voči nemu je spolitizované a jeho pôvodným cieľom bolo zabrániť mu kandidovať proti Lukašenkovi.Centrum Viasna pred časom zaradilo Babaryku do zoznamu politických väzňov. V ten istý deň Európska únia vyzvala bieloruské úrady na jeho prepustenie.Babaryka vlani v máji odstúpil z funkcie šéfa banky Belgazprambank, dcérskej spoločnosti ruského energetického giganta Gazprom, aby mohol kandidovať na post prezidenta.Svoju kandidatúru však zaregistrovať nemohol, lebo krátko po oznámení svojho zámeru ho bieloruské orgány činné v trestnom konaní začali vyšetrovať a vzali do väzby spolu s jeho synom Eduardom, ktorý bol šéfom jeho predvolebného štábu.Bieloruský najvyšší súd začal v tejto kauze pojednávať 17. februára. Figurujú v nej viacerí bývalí vysokopostavení manažéri banky, ktorí boli obvinení z podplácania obzvlášť veľkého rozsahu.Babaryka bol obvinený aj z vedenia organizovanej zločineckej skupiny pozostávajúcej z týchto manažérov Belgazprambanku, ktorí v rokoch 2004-20 dostávali nelegálne peňažné odmeny za to, že konali v záujme istých obchodných štruktúr.Ako informoval Interfax, všetci obžalovaní, s výnimkou Babaryku, v plnom rozsahu priznali vinu za im pripisované trestné činy.Babaryka bol politickými analytikmi označovaný za jedného z najvážnejších politických súperov Alexandra Lukašenka. Je jedným z mnohých členov a sympatizantov bieloruskej opozície, ktorých bezpečnostné zložky zadržali v súvislosti s voľbami alebo ktorí v obave pred represáliami ušli do zahraničia.Po prezidentských voľbách, ktorých výsledky opozícia ani Západ neuznávajú, vypukli v Bielorusku mohutné demonštrácie sprevádzané masovým zatýkaním ich účastníkov. Tí od Lukašenka žiadali, aby sa vzdal prezidentskej funkcie, pretože voľby boli podľa nich zmanipulované. Lukašenko ich požiadavky odmietol a nemá záujem ani viesť dialóg, na ktorý ho vyzýva opozícia.