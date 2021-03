Bieloruská prokuratúra začala stíhanie Cichanovskej vo veci terorizmu

Kyjev 29. marca (TASR) - Bieloruská prokuratúra začala trestné stíhanie opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej za údajnú prípravu teroristického útoku. Informovala o tom v pondelok štátna tlačová agentúra BelTa s odvolaním sa na generálneho prokurátora Andreja Šveda.



Bieloruské úrady minulý týždeň uviedli, že zatkli muža, ktorý podľa nich pripravoval dva teroristické útoky. Terčom jedného útoku mala byť vojenská základňa neďaleko mesta Barysav v Minskej oblasti, druhý sa mal odohrať priamo v hlavnom meste Minsk, pripomenula agentúra Reuters.



Prokuratúra z účasti na zmarených útokoch obvinila opozíciu. Tá to poprela. Šved v pondelok uviedol, že na príprave teroristických útokov sa podieľala aj Cichanovská, neuviedol však žiadne podrobnosti. Prokuratúra dodala, že požiada o jej vydanie do Bieloruska.



Odkedy v Bielorusku vlani v lete vypukli protivládne protesty, vedenie krajiny už viackrát zverejnilo informácie, že bezpečnostné zložky zabránili teroristickým útokom, ktoré sú pripisované opozícií a proopozičným silám zo zahraničia.



Hromadné protesty vypukli v Bielorusku bezprostredne po ohlásení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb z vlaňajšieho augusta. Podľa nich zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko so ziskom vyše 80 percent odovzdaných hlasov, zatiaľ čo jeho rivalka Sviatlana Cichanovská dostala len desať percent.



Bieloruská opozícia označila voľby za zmanipulované, pričom ako ich právoplatnú víťazku vníma práve Cichanovskú. Tá sa po voľbách uchýlila do Litvy.