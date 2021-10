Bieloruská stráž údajne strieľala na poľských pohraničníkov

Varšava 8. októbra (TASR) - Na poľsko-bieloruskej hranici došlo údajne k incidentu, keď bieloruské sily strieľali na poľské jednotky strážiace východnú hranicu Európskej únie.



Podľa agentúry AP o tom v piatok informovala hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská. Spresnila, že pri štvrtkovom incidente nebol nikto zranený a že boli pravdepodobne použité slepé náboje.



Poľská tlačová agentúra PAP následne informovala, že ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave si predvolalo bieloruského chargé d'affaires Aľaxandra Česnovského, aby s ním prediskutovalo situáciu na poľsko-bieloruských hraniciach.



Bieloruský výbor pre ochranu štátnej hranice medzičasom vo svojom vyhlásení poprel, že by v danom sektore hranice došlo k incidentu, pri ktorom by bieloruskí pohraničníci použili zbrane. Informovala o tom agentúra TASS.



Hovorkyňa Michalská vo svojom piatkovom vyhlásení dodala, že príslušníci pohraničnej stráže sú pod rastúcim tlakom a v strese, pretože narastá počet incidentov, pri ktorých boli do poľských vojakov z bieloruského územia hádzané rôzne predmety. Michalská uviedla, že nedávno dopadol na poľskú stranu hranice predmet pripomínajúci výbušninu.



Podporu armádnym jednotkám a pohraničnej stráži chrániacej hranice s Bieloruskom pred migračným tlakom vyjadril aj poľský premiér Mateusz Morawiecki, Vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter ubezpečil, že "všetky zložky moci" stoja za pohraničnou strážou a armádou, ktorým sa súčasne poďakoval za "ich profesionálny a zodpovedný prístup".



Členské štáty EÚ Poľsko, Litva a Lotyšsko strážia svoje hranice pred tlakom migrantov z Blízkeho východu a Afriky snažiacich sa dostať na ich územie z Bieloruska. Vo všetkých troch štátoch pritom panuje podozrenie, že nápor migrantov organizuje a povzbudzuje bieloruská vláda podporovaná Moskvou, ktorá sa snaží destabilizovať EÚ ako odvetu za západné sankcie voči autoritárskemu režimu v Minsku.



V štvrtkovom rozhovore pre jednu z poľských rozhlasových staníc Michalská uviedla, že bieloruskí pohraničníci, ktorí hranicu dobre poznajú a monitorujú ju optoelektronickým vybavením, ukazujú migrantom, "kde kto je" a poskytujú im aj nástroje na prestrihávanie plotu z žiletkového drôtu.



Podľa jej slov "ľudia, ktorí sa pokúšajú dostať do Poľska, uvádzajú, že ich cieľom sú západné krajiny: Nemecko, Francúzsko, Rakúsko. Hovoria, že nechcú požiadať o azyl v Poľsku".



Informovala, že situácia na hranici s Bieloruskom sa nevyvíja veľmi dobre. Dodala, že poľskí pohraničníci sa ju snažia strážiť ešte dôkladnejšie, pričom dúfajú, že už nedôjde k žiadnym tragickým udalostiam. Spresnila, že "ľudia sú na takýto výlet v zimných podmienkach úplne nepripravení".