Bieloruská TV: Armáda cvičí deti z okupovaných oblastí na Ukrajine

Minsk 10. januára (TASR) - Skupina ukrajinských detí, ktoré nedávno previezli do Bieloruska z oblasti na Ukrajine okupovanej Ruskom, údajne absolvuje výcvik tzv. núdzového prežitia s bieloruskou armádou. Deti sa v rámci neho učia napríklad to, ako utiecť pred požiarom. O ich výcviku v stredu informovala bieloruská štátna televízia, uvádza TASR podľa správy agentúry AP.



Ukrajinská ale aj bieloruská opozícia obviňujú Minsk z toho, že sa v masovom meradle zapája do nezákonných deportácií detí z okupovaných oblastí na Ukrajine. Deti sú privážané na ruské či bieloruské územie, kde podľa kritikov tamojších režimov prebieha ich intenzívna prevýchova k proruskému zmýšľaniu.



Stredajšia reportáž bieloruskej televízie sa týkala skupiny 35 detí, ktoré podľa bieloruských úradov previezli z mesta Antracyt na východe Ukrajiny do východobieloruského mesta Mogilev.



Podľa televízie sú tieto deti ubytované v sanatóriu, kde sa o ne starajú zamestnanci ministerstva pre mimoriadne situácie. Armáda ich pritom "učí, ako sa správať v extrémnych situáciách". Na odvysielaných záberoch mali deti na rukávoch vyšitú ruskú vlajku.



Podľa nedávnej štúdie vedcov z americkej Yaleovej univerzity bolo do Bieloruska zo štyroch oblastí Ukrajiny, ktoré čiastočne okupujú ruské sily, privezených už vyše 2400 detí a mladistvých vo veku 6 až 17 rokov.



Bieloruská opozícia sa v tejto súvislosti obrátila na Medzinárodný trestný súd (ICC), ktorý žiada, aby za takéto nezákonné deportácie stíhal bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a predstaviteľov jeho režimu.



Bývalý bieloruský minister kultúry a súčasný opozičný aktivista Pavel Latuška predložil ICC dôkazy o údajnej účasti Lukašenka na nezákonnej deportácii ukrajinských detí. Bieloruské úrady podľa jeho slov ani neskrývajú skutočnosť, že tieto deti sú "indoktrinované", respektíve prevychovávané na proruské. Dodal, že existujú prípady, keď boli deti odvezené do Bieloruska a následne do Ruska, kde ich dali na adopciu.



ICC vydal vlani v marci zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za ich údajné zapojenie do zločinov spojených s nezákonnými deportáciami ukrajinských detí. Moskva tieto obvinenia odmieta.



Bieloruská opozícia naopak žiada vznesenie podobných obvinení aj voči Lukašenkovi. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je Bielorusko najbližším spojencom Moskvy. Lukašenko umožnil, aby Rusko podniklo vpád na Ukrajinu aj z bieloruského územia a aby na ňom rozmiestnilo taktické jadrové zbrane.



Ukrajinské úrady vyšetrujú nútené deportácie detí zo svojho územia ako možnú genocídu. Samotné Bielorusko podozrievajú z účasti na deportáciách vyše 19.000 ukrajinských detí.