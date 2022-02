Bieloruská ÚVK akreditovala na referendum o ústave 31 pozorovateľov

Minsk 5. februára (TASR) - Bieloruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) akreditovala na blížiace sa referendum o zmenách v ústave 31 zahraničných pozorovateľov. Ako informovala agentúra TASS, misiu vyslanú Spoločenstvom nezávislých štátov bude tvoriť 29 pozorovateľov. Dvaja pozorovatelia sú akreditovaní za volebné orgány cudzích štátov. ÚVK neuviedla, o ktoré krajiny ide.



Okrem toho je na referendum zaregistrovaných aj 875 pozorovateľov z bieloruských politických strán, iných verejných združení a pracovných kolektívov.



Zástupcovia bieloruskej opozície v tomto zozname pozorovateľov nefigurujú, dodal TASS.



Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v januári vypísal referendum o ústavných zmenách na 27. februára.



Jednou z presadzovaných zmien, o ktorých sa bude rozhodovať v referende, je opätovné obmedzenie dĺžky prezidentského mandátu, a to na maximálne dve funkčné päťročné obdobia.



Takéto obmedzenie bolo počas Lukašenkovej vlády zrušené.



Navrhované pravidlo má však začať platiť až po nástupe "novozvoleného prezidenta". Tým sa Lukašenkovi umožní, aby sa po skončení svojho aktuálneho mandátu - v roku 2025 - uchádzal o ďalšie dve funkčné obdobia v úrade.



Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá proti Lukašenkovi kandidovala v sporných voľbách z augusta 2020, referendum kritizuje. Agentúre AP povedala, že stúpenci opozície plánujú na hlasovacích lístkoch zaškrtnúť všetky možnosti, aby ich tak zneplatnili.



Na schválenie ústavných zmien je potrebné, aby sa na referende zúčastnilo prinajmenšom 50 percent oprávnených voličov a najmenej polovica z nich za zmeny hlasovala.



Lukašenko najnovšie v rozhovore pre kanál Solovyov Live na platforme YouTube vyhlásil, že je pripravený vzdať sa vedenia krajiny, ak sa situácia v Bielorusku znormalizuje.



Na otázku, koľko rokov ešte povedie štát, Lukašenko odpovedal, že "ak sa situácia (v Bielorusku) vráti do normálu" a objaví sa jeho nástupca, "potom sa uvidí".



Pripomenul prípad sovietskeho vodcu Leonida Brežneva (1906-1982), ktorý zostal na najvyššom poste až do konca života. "Teraz už chápem, aký bol závislý nielen od okolností, ale aj od ľudí, ktorí ho obklopovali, podporovali ho," povedal Lukašenko.



Lukašenko je prezidentom Bieloruska nepretržite od roku 1994. Po oznámení výsledkov prezidentských volieb v auguste roku 2020, za ktorých víťaza bol vyhlásený Lukašenko, v Bielorusku vypukli nebývalé masové protesty. Bezpečnostné zložky ich však potlačili silou, hromadným zatýkaním a zastrašovaním ich účastníkov.



Tamojšia opozícia, EÚ a mnohé ďalšie krajiny sveta odmietli uznať Lukašenka za legitímneho prezidenta. Cichanovská sa uchýlila do exilu. Západné krajiny na Lukašenka a popredných predstaviteľov jeho režimu uvalili sankcie.