V Bielorusku odmietli inštaláciu kamier do volebných miestností

Minsk 3. augusta (TASR) – Bieloruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) nepodporila návrh, aby počas prezidentských volieb boli vo volebných miestnostiach nainštalované bezpečnostné kamery. Informoval o tom spravodajský portál TUT.by.



Návrh podal člen ÚVK s poradným hlasom Pavel Dik, ktorý zastupuje záujmy kandidátky prezidentských volieb Svitlany Cichanovskej.



ÚVK vo svojej reakcii uviedla, že podľa názoru členov komisie nespĺňa návrh požiadavky volebnej legislatívy a postup na jeho praktickú realizáciu nie je jasný. Poukázali aj na to, že „vybavenie všetkých volebných miestností... videokamerami so živým nepretržitým vysielaním vyžaduje aj... príslušnú infraštruktúru, predbežné posúdenie nákladov, efektívnosti, ako aj súlad s požiadavkami na bezpečnosť zdieľania informácií."



Iniciátor návrhu Pavel Dik však poznamenal, že medzičasom už na návrh na inštaláciu videokamier reagovalo niekoľko firiem. Dodal, že podľa jeho názoru ich inštalácia nie je v rozpore s právnymi predpismi.



Prezidentské voľby v Bielorusku sa uskutočnia túto nedeľu. Okrem Cichanovskej a úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka v nich kandiduje aj predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.



Cichanovská je považovaná za hlavnú kandidátku opozície. Vo štvrtok 30. júla sa jej priaznivci zišli v jednom z minských parkov na predvolebnom zhromaždení a koncerte. Podľa rozhlasovej stanice RFI prítomných bolo okolo 63 000 ľudí.



Do volebnej koalície s Cichanovskou, ktorej manžel, známy bloger Siarhej, sa chcel uchádzať o priazeň voličov vo voľbách, ale tesne pred začiatkom kampane bol zadržaný, vstúpili aj ďalší dvaja zadržaní a ako kandidáti prezidentských volieb nezaregistrovaní politici – Viktar Babaryka a Valeryj Capkala.