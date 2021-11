Bieloruské aerolínie nepustia z Turecka občanov Sýrie, Iraku a Jemenu

Moskva 12. novembra (TASR) - Bieloruská štátna letecká spoločnosť Belavia oznámila, že na žiadosť tureckých úradov prestane od piatku prepravovať z Turecka občanov Sýrie, Iraku a Jemenu. Informovala o tom agentúra Reuters.



"V súlade s rozhodnutím ... tureckých úradov, občanom Iraku, Sýrie a Jemenu nebude od 12. novembra 2021 umožnená preprava z Turecka do Bieloruska," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke spoločnosti Belavia.



Poľsko, ktoré obviňuje Minsk zo zámerného organizovania nelegálnej migrácie do EÚ, vo štvrtok uviedlo, že rokuje s viacerými krajinami Blízkeho východu vrátane Iraku o pozastavení letov do Bieloruska. Migranti, ktorí uviazli na bieloruských hraniciach, podľa Varšavy prileteli do Minska z Arbílu, Bagdadu, Ammánu, Bejrútu a Istanbulu.



Európska únia avizovala, že na budúci týždeň uvalí sankcie na Bielorusko za to, že zámerne posiela tisíce migrantov na jej hranice s cieľom vyvolať chaos a destabilizáciu. EÚ podľa diplomatov zvažuje, že na sankčný zoznam zaradí ďalších 30 jednotlivcov a subjektov z Bieloruska vrátane spoločnosti Belavia a cestovných agentúr.



Belavia bola nútená zrušiť lety do väčšiny európskych krajín pre zákaz prijímať lety bieloruských leteckých spoločností v štátoch EÚ. Európska únia sa totiž v júni rozhodla zakázať lety bieloruských aerolínií do EÚ a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.



Dôvodom tohto kroku bolo májové zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair smerujúci z Atén do Vilniusu. Belavia šak stále prevádzkuje lety do destinácií ako Egypt, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Uzbekistan či Kazachstan.



V súvislosti so súčasnou napätou situáciou na hraniciach Bieloruska s Poľskom a ďalších východných členov EÚ, kde sa sústreďujú migranti pochádzajúci prevažne z Blízkeho východu, Európska únia obvinila bieloruského autoritárskeho vodcu Alexandra Lukašenka, že jeho režim ich k nelegálnemu prekračovaniu hraníc nabáda a ich prísun zámerne organizuje.



EÚ toto konanie označila za "hybridný útok", ktorý má byť odvetou za sankcie EÚ voči Lukašenkovmu režimu za brutálne potlačenie opozície a jej prívržencov po vlaňajších sporných prezidentských voľbách v Bielorusku.



Lukašenkov režim tieto obvinenia popiera. Ešte na jar však vyhlásil, že už nebude brániť utečencom a migrantom v ceste do krajín EÚ.