Bieloruské márnice sú zaplnené telami ruských vojakov, tvrdia miestni

Minsk 13. marca (TASR) - Telá ruských vojakov zabitých v bojoch na Ukrajine zapĺňajú márnice v Bielorusku, uviedli miestni obyvatelia pre stanicu Slobodná Európa (RFE/RL), ktorá o tejto skutočnosti informovala v noci na nedeľu.



Telesné pozostatky ruských vojakov, ktorí padnú počas "špeciálnej operácie", ako inváziu nazýva Moskva, sú privážané nákladnými vozidlami do bieloruských márnic a následne posielané späť do Ruska vlakom alebo lietadlom, uviedli obyvatelia.



Tí hovoria aj o hrôzostrašnom pohľade na mŕtve telá ruských vojakov naložené vo vlaku v meste Mazyr pred transportom do Ruska. "Počet tiel bol neuveriteľne veľký. Ľudia na stanici Mazyr boli jednoducho šokovaní množstvom tiel, ktoré boli nakladané do vlaku," uviedol pre RFE/RL miestny obyvateľ.



Podľa svedectva miestnych obyvateľov sú zaplnené aj márnice v mestách Homeľ a Naroulia. Bieloruskí lekári však majú pod hrozbou straty zamestnania zakázané šíriť informácie o mŕtvych alebo zranených ruských vojakoch.



Americkí predstavitelia odhadujú, že od vypuknutia vojny na Ukrajine (24. februára) bolo doteraz zabitých už niekoľko tisíc ruských vojakov, pripomína Slobodná Európa.



Bielorusko sa podľa svojho generálneho štábu neplánuje priamo zapojiť do ruskej invázie na Ukrajine. Ruská armáda totiž pri útokoch na Ukrajinu využíva aj územie Bieloruska, odkiaľ prichádzajú ruské jednotky či bojové lietadlá.