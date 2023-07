Bieloruské ministerstvo s vagnerovcami hodnotilo bezpečnosť hraníc

Minsk 25. júla (TASR) - Bieloruské ministerstvo vnútra v pondelok uviedlo, že s vedením Vagnerovej skupiny hodnotilo bezpečnosť na hraniciach Bieloruska s Ukrajinou a Poľskom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Bieloruský minister vnútra Ivan Kubrakov sa s veliteľmi vagnerovcov stretol vo výcvikovom stredisku, aby vypracovali "jasný akčný plán", píše sa vo vyhlásení bieloruského rezortu vnútra.



"Vzhľadom na zložitú situáciu v blízkosti (bieloruských) hraníc je obzvlášť dôležité byť pripravený reagovať na potenciálne výzvy a hrozby," citovalo ministerstvo Kubrakova.



Šéf bieloruského rezortu vnútra ocenil "praktické skúsenosti" vagnerovcov, ktoré získali v bojoch na východe Ukrajiny, obzvlášť pri niekoľkomesačnej krvavej bitke o mesto Bachmut.



Ozbrojenci z Vagnerovej skupiny sa koncom júna pokúsili o vzburu voči veleniu ruskej armády a zo svojich základní sa vydali smerom na Moskvu. Spor sa po niekoľkých hodinách podarilo urovnať a vagnerovci dostali možnosť presunúť sa do susedného Bieloruska.



Minsk, blízky spojenec Moskvy, sa do bojov na Ukrajine dosiaľ priamo nezapojil. Bielorusko však vlani na začiatku invázie na Ukrajinu ruskej armáde poskytlo svoje územie na vyslanie vojakov či odpaľovanie rakiet.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom júna nariadil posilniť bezpečnosť pozdĺž ukrajinsko-bieloruských hraníc v reakcii na presun vagnerovcov do Bieloruska.



Agentúra AFP pripomína, že Minsk viackrát obviňoval susedné Poľsko, členskú krajinu EÚ a NATO, z provokácii na spoločných hraniciach.



Varšava vníma prítomnosť vagnerovcov v Bielorusku za "potenciálnu hrozbu" pre región a snaží sa preto posilniť obranu na hraniciach s Bieloruskom.



Bieloruský líder Alexandr Lukašenko cez víkend uistil svojho ruského kolegu Vladimira Putina, že Minsk "udrží" bojovníkov Vagnerovej skupiny v strednej časti Bieloruska a má situáciu "pod kontrolou".



"Chcú ísť na Západ, žiadajú ma o povolenie... ísť na výlet do Varšavy, do Rzeszówa," povedal Lukašenko Putinovi. "Samozrejme ich však udržím v strednom Bielorusku, ako sme sa dohodli," dodal.