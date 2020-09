Úrady nevpustili do Bieloruska hlavu miestnej katolíckej cirkvi

Minsk 1. septembra (TASR) - Bieloruské úrady nevpustili do krajiny hlavu miestnej katolíckej cirkvi. Stalo sa tak po tom, ako minský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz kritizoval zásahy voči bieloruským demonštrantom a varoval pred hrozbou vypuknutia občianskej vojny. Informovalo o tom v utorok Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Arcibiskupovi Kondrusiewiczovi, ktorý je bieloruským občanom, neumožnili v pondelok vstup na územie Bieloruska, keď sa vracal zo susedného Poľska.



"Príslušníci pohraničnej stráže Bieloruskej republiky neumožnili hlave bieloruského katolíckeho episkopátu vstup na územie krajiny, a to bez vysvetlenia," uviedol pomocný biskup rímskokatolíckej Minsko-mahiľovskej diecézy, na čele ktorej stojí arcibiskup Kondrusiewicz (74).



Hlava katolíckej cirkvi v Bielorusku opakovane verejne kritizovala brutálne zásahy bezpečnostných síl voči výsledkom bieloruských prezidentských volieb z 9. augusta, podľa ktorých opäť zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko. Po vyhlásení volebných výsledkov, ktoré opozícia označila za sfalšované, vypukli v tejto postsoviestkej republike masové protesty, ktoré doposiaľ neustali.



V posolstve, ktoré sa 30. augusta čítalo v bieloruských katolíckych kostoloch, Kondrusiewicz varoval, že Bielorusko momentálne čelí "bezprecedentnej sociopolitickej kríze" a dokonca hrozbe vypuknutia občianskej vojny.



"Naša ekonomická situácia je dnes veľmi znepokojivá. Hrozí nám medzinárodná izolácia. Stále častejšie počujeme názor, že sa stála reálnou hrozba občianskej vojny, čo by si nikto z nás pred pár mesiacmi nebol ani pomyslel," citovala z arcibiskupovho posolstva katolícka tlačová agentúra CNA.



Kondrusiewicz ďalej odsúdil akékoľvek prejavy násilia a vyzval na riešenie súčasnej krízy v Bielorusku prostredníctvom dialógu a modlitieb.



Podľa oficiálnych údajov sa k rímskokatolíckej cirkvi hlási približne šesť percent z 9,5 milióna obyvateľov Bieloruska. K väčšinovej bieloruskej pravoslávnej cirkvi sa hlási 53 percent ľudí, zatiaľ čo zvyšok tvoria ateisti, ľudia s nevyhranenou náboženskou orientáciou alebo veriaci iných cirkví alebo náboženstiev.