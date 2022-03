Bieloruské úrady oznámili smrť poľského vojaka-dezertéra v Minsku

Varšava/Minsk 17. marca (TASR) - Poľského vojaka Emila Czeczka, ktorý vlani v decembri dezertoval do Bieloruska, našli mŕtveho v jeho byte v Minsku. Vo štvrtok to oznámil Bieloruský vyšetrovací výbor, na ktorý sa odvolala poľská tlačová agentúra PAP.



Bieloruský orgán v tlačovom oznámení uviedol, že vyšetruje okolnosti smrti Czeczka, ktorého telo sa našlo "obesené uňho doma". Vyšetrovací výbor dodal, že berie do úvahy všetky prípadné verzie smrti, vrátane "účasti tretích strán".



Poľské médiá v decembri informovali, že vojak bol príslušníkom poľskej 16. pomoranskej mechanizovanej divízie, ktorá bola nasadená ako posila pohraničnej stráže v čase migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach. Czeczko opustil svoj post na hranici a ušiel do Bieloruska.



Czeczko bol jedným z tisícov vojakov vyslaných na hranicu, aby zabraňovali utečencom žijúcim v táboroch v tejto oblasti vstúpiť z Bieloruska do Poľska.



Informácie o prípade tohto príslušníka armády sa vynorili po tom, čo bieloruské pohraničné orgány oznámili, že poľský vojak požiadal v Bielorusku o politický azyl. Identifikovali ho ako Emila Czeczka a uviedli, že ho zadržala bieloruská hliadka v oblasti mesta Hrodna. Údajne sa vyjadril proti politike Poľska pri riešení migračnej krízy.



Poľské úrady oznámili, že po dezertovaní do Bieloruska bol Czeczko zneužitý v dezinformačnej kampani proti Poľsku, v ktorej sa verejne objavoval a vyjadroval proti vlasti. Vystúpil aj v štátnych médiách a obvinil poľské úrady zo zlého zaobchádzania s ľuďmi počas migračnej krízy.



Tvrdil tiež, že keď slúžil na hranici, "bol donútený zabíjať ľudí".



Tohto vojaka v Poľsku obvinili z dezercie. Poľské ministerstvo obrany poukázalo na to, že vojak mal predtým problémy so zákonom.