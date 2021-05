Bielorusko zastavilo let spoločnosti Lufthansa z Minska do Frankfurtu

Berlín 24. mája 2021 (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v pondelok oznámila, že odlet jej lietadla z Minsku do Frankfurt bol pozastavený po tom, ako dostali "bezpečnostné varovanie", informuje agentúra AFP.



"Dodržiavame pokyny miestnych orgánov, ktoré lietadlo pred odletom znova prehľadávajú a vykonávajú tiež bezpečnostné prehliadky cestujúcich," uviedol hovorca leteckej spoločnosti.



Lufthansa uviedla, že z lietadla bola vynesená všetka batožina a náklad. Nachádzalo sa v ňom 51 osôb vrátane piatich členov posádky.



Krátko na to letisko v Minsku reagovalo na vyhlásenie Lufthansy na svojom účte na sociálnej sieti Telegram. Podľa letiska boli vykonané "všetky potrebné opatrenia" a "informácia o teroristickom útoku, ktorú letisko dostalo e-mailom, sa ukázala byť neopodstatnená".



"Lietadlo sa pripravuje na odlet, nakladá sa batožina a pasažieri boli vyzvaní na nástup," píše sa vo vyhlásení letiska.



Letecká spoločnosť Lufthansa neskôr potvrdila odlet lietadla. "Na palube lietadla sa nachádzajú všetci pasažieri - ako bolo plánované," uviedla spoločnosť.



Pre hrozbu teroristického útoku v nedeľu bieloruské úrady prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali novinára a aktivistu Ramana Prataseviča, ktorý na jeho palube cestoval z Atén do Vilniusu.



Európska únia v pondelok bieloruské úrady ostro odsúdila a pohrozila, že voči osobám zodpovedným za tento incident zareaguje sankciami.