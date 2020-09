Bieloruské úrady prepustili advokátku väznenej opozičnej političky

Minsk 25. septembra (TASR) - Bieloruské úrady v piatok prepustili z väzby právničku Ľudmilu Kazakovú, advokátku väznenej opozičnej aktivistky Maryje Kalesnikavovej. Stalo sa tak necelý deň po tom, ako polícia oznámila jej zadržanie, píše agentúra AP.



Súd ju však odsúdil za neuposlúchnutie polície a udelil jej pokutu vo výške 675 rubľov (asi 7,55 eura).



Spolu s advokátkou odsúdili aj troch novinárov, ktorí však budú na rozdiel od Kazakovej musieť stráviť niekoľko dní vo väzení.



Dvaja redaktori televíznej stanice Belsat sídliacej v Poľsku so zameraním na Bielorusko budú musieť stráviť za mrežami 12 dní. Obaja taktiež musia zaplatiť pokutu 810 rubľov (asi deväť eur) za pokrývanie protivládnych protestov bez novinárskej akreditácie.



Ďalší bieloruský novinár bol odsúdený na 15 dní väzenia za účasť na "hromadných nepokojoch," informuje Bieloruské združenie novinárov.



Ľudmila Kazaková zmizla vo štvrtok, keď ju polícia aj pravdepodobne zadržala. Podľa Kazakovej právnikov bola obvinená z účasti na nepovolenom zhromaždení a z kladenia odporu policajtom.



Kazaková pôsobí ako advokátka Maryje Kalesnikavovej - členky predsedníctva Koordinačnej rady bieloruskej opozície. Tá sa spolu so svojím ďalším právnikom Iľjom Salejom od 9. septembra nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Kalesnikavovú začiatkom septembra obvinili z vyzývania na uzurpovanie moci, za čo jej hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.



Advokátka Kazaková v posledných týždňoch zverejnila viacero posolstiev od väznenej Kalesnikavovej, v ktorých vyzývala Bielorusov na pokračovanie protestov.



Opoziční predstavitelia, ako aj široká verejnosť neuznávajú volebné víťazstvo úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorého obviňujú zo zmanipulovania výsledkov. Zároveň tiež požadujú vyhlásenie nových volieb a ich slobodný priebeh.



Protivládne protesty, ktoré v Bielorusku vypukli po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta, tento týždeň opäť nabrali na sile. Polícia na viacerých miestach v Bielorusku zatkla stovky demonštrantov, viacerí z nich utrpeli zranenia.



Najnovšie demonštrácie sú naplánované na túto nedeľu - ľudia sa mobilizujú na sociálnej sieti Telegram a plánujú vyjsť do ulíc na protest proti stredajšej tajnej inaugurácii prezidenta Lukašenka. Iniciatívu v piatok podporila aj bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská, ktorá svojich spoluobčanov vyzvala na ďalšie protesty.