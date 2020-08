Moskva 16. augusta (TASR) - Bieloruské úrady prepustili na slobodu ruského novinára Arťoma Važenkova, ktorého predtým zadržali pre podozrenie z účasti na nepokojoch v krajine. Oznámil to ľudskoprávny aktivista Alexej Prianišnikov.



"Práve som sa dozvedel, že Važenkov bol prepustený. Počas celej doby, keď bol zadržiavaný, nebol obvinený," povedal pre agentúru TASS Prianišnikov. Podľa neho ruské veľvyslanectvo v Bielorusku v blízkej budúcnosti pripraví doklady potrebné na to, aby Važenkov mohol opustiť Bielorusko.



"Z nejakého dôvodu nemá žiadne doklady. Hneď, ako ich veľvyslanectvo pripraví, Važenkov opustí krajinu a vráti sa do Ruska," uzavrel Prianišnikov.



Vyšetrovací výbor Bieloruska potvrdil zadržanie ruských novinárov Arťoma Važenkova a Igora Rogova pre podozrenie z účasti na masových nepokojoch.



Po prezidentských voľbách v Bielorusku z 9. augusta vychádzajú do ulíc každý deň stúpenci opozície, podľa ktorých bolo hlasovanie zmanipulované. Prezident Alexandr Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov získal 80 percent hlasov, čím si zabezpečil šiesty mandát vo funkcii hlavy štátu, ktorú zastáva od roku 1994. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská dostala podľa týchto údajov desať percent hlasov.



Lukašenko v sobotu vyhlásil, že Rusko je jeho krajine ochotné poskytnúť bezprostrednú pomoc na zaistenie bezpečnosti v prípade, že o to Bielorusko požiada. Stalo sa tak po tom, čo absolvoval telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí už skôr vyzvalo bieloruské úrady, aby k ruským novinárom a ich práci pristupovali s rešpektom. Hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová poznamenala, že Bielorusko sa k ruským novinárom správalo "nie po bratsky".



Len od 4. do 11. augusta bolo v Bielorusku zadržaných najmenej 55 novinárov, informovala Bieloruská asociácia novinárov.