Bieloruské úrady spustili novú vlnu razií voči kritikom vlády

Minsk 6. augusta (TASR) - Bieloruské úrady údajne spustili novú vlnu zásahov voči kritikom vlády, konkrétne tým, ktorí sa pred časom zúčastnili na opozičných protestoch v zahraničí. Vyplýva to zo stredajších vyjadrení miestnych úradov a ľudskoprávnych aktivistov, píše TASR podľa agentúry AP.



Bieloruský vyšetrovací výbor informoval, že identifikoval najmenej 207 účastníkov protivládnych zhromaždení v Poľsku, Litve, Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Kanade. Konali sa pri príležitosti výročia vyhlásenia prvej Bieloruskej ľudovej republiky. Existovala len necelý rok od 25. marca 1918 do februára 1919, keď Bielorusko ovládli boľševici. Opozícia si výročie jej vzniku pripomína každý rok.



K raziám, zatýkaniu a zaisťovaniu majetku došlo v metropole Minsk ale aj inde v krajine. Informovali o nich v stredu bieloruské úrady, koľkých ľudí sa týkali, však neuviedli.



Najstaršia a najvýznamnejšia bieloruská ľuskoprávna organizácia Viasna pre AP povedala, že v rámci najnovšej vlny razií boli zadržané „desiatky aktivistov“. Aktivista Pavel Sapelka označil zásahy za „najväčšiu vlnu represií“ v tomto roku.



Bieloruské úrady začali prenasledovať oponentov Lukašenka už po rozsiahlych protestoch, ktoré vyvolali sporné prezidentské voľby z augusta 2020. Lukašenko v nich oficiálne zvíťazil a zaistil si šieste funkčné obdobie. Opozícia aj Západ voľby označili za zmanipulované. V januári 2025 Lukašenko zvíťazil v ďalších voľbách, taktiež považovaným za zinscenované.



Do demonštrácií v roku 2020 sa zapojili desaťtisíce Bielorusov, čo bolo najviac v dejinách krajiny. Úrady ich tvrdo potlačili a zadržali a zbili tisíce ľudí. Ďalších zhruba pol milióna ľudí z krajiny utieklo a zásahy polície si vyslúžili medzinárodné odsúdenie i sankcie zo strany USA aj EÚ.



Podľa Viasny je v Bielorusku vo väzení takmer 1200 politických väzňov vrátane zakladateľa tejto ľudskoprávnej organizácie a nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého. Najmenej osem politických väzňov už za mrežami zomrelo.



Bieloruská exilová opozícia plánuje na sobotu a nedeľu vo Varšave demonštrácie pri príležitosti piateho výročia vypuknutia masových protestov. Bieloruské ministerstvo zahraničných vecí akciu označilo za „deštruktívnu“, „nepriateľskú“ a „poškodzujúcu bielorusko-poľské vzťahy“. V utorok si zároveň predvolalo poľského chargé d'affaires.