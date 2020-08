Bielorusko vyhostilo 3 novinárov a do krajiny nevpustilo 3 blogerov

Na snímke plagát s prezidetskými kandidátmi, pričom tvár bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka je zatretá bielou farbou, pred nedeľnými prezidentskými voľbami 4. augusta 2020 v Minsku. Prezidentské voľby sa v Bielorusku budú konať už túto nedeľu, 9. augusta. Voliči, ktorí sa z nejakého dôvodu nemôžu na nedeľnom hlasovaní zúčastniť, však k volebným urnám môžu prichádzať a odovzdávať svoje hlasy už od utorka do soboty, a to v čase od 10.00 do 14.00 h miestneho času alebo od 16.00 do 19.00 h.